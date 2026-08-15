Bahia convoca 337 professores e nutricionistas aprovados em concurso

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Cerca de 337 professores, técnicos e nutricionistas aprovados no Processo Seletivo Simplificado, foram convocados pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), na edição deste sábado, 15, do Diário Oficial do Estado.

Os profissionais convocados irão reforçar o quadro de servidores da rede estadual, através do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

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No total, foram convocados:

298 professores da Educação Básica (SEC/SUDEPE nº 13/2025);

39 professores da Educação Profissional (SEC/SUDEPE nº 03/2025);

28 técnicos de Nível Superior (SEC/SUDEPE nº 003/2026);

três nutricionistas (SEC/SUDEPE nº 06/2025).

O vínculo contratual estabelecido sob o Reda tem duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 20 horas semanais. Eles atuarão nas unidades escolares da rede estadual de ensino.

Os técnicos de Nível Superior e os nutricionistas, que também deverão entregar os documentos no mesmo período, terão um vínculo contratual via Reda, com duração de 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com carga horária de 40 horas semanais para todas as funções.

A remuneração será estabelecida de acordo com a classe e o nível correspondentes, previsto nos Editais para os candidatos que atenderem aos requisitos exigidos.

Convocados tem até 28 de agosto para entregar documentação

Os docentes da Educação Básica e da Educação Profissional terão entre os dias 17 a 28 de agosto de prazo para a entrega da documentação exigida.

Entre os documentos solicitados estão:

Diploma de formação compatível com a função;

carteira de identidade;

CPF;

comprovante de residência;

declaração de inexistência de acúmulo de cargos públicos;

certidões negativas, entre outros requisitos previstos no edital.

Inicialmente, os candidatos deverão enviar os documentos digitalizados para o e-mail [email protected], que passarão por uma análise preliminar conduzida pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Após a etapa virtual, será necessário realizar a entrega presencial da documentação original acompanhada de cópias para conferência. Em Salvador, os convocados deverão comparecer à sede da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nos horários das 8h30 às 11h e das 14h às 17h. Já os aprovados para atuar em municípios do interior deverão se dirigir aos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).