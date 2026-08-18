Concurso oferece salários de até R$ 15 mil para profissionais da saúde

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A Prefeitura de Porto Seguro abriu um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais que irão atuar na Secretaria Municipal de Saúde. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, entre 17 e 23 de agosto de 2026, por meio do site de editais do programa.

A seleção será realizada em etapa única por meio de avaliação de títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Os contratos serão firmados em Regime Especial de Direito Administrativo, o Reda, pelo prazo de 24 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade da administração municipal.

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As oportunidades contemplam cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com atuação em diferentes áreas da rede municipal, como atenção básica, urgência e emergência, saúde mental, atenção especializada, saúde bucal, central de abastecimento farmacêutico e setor administrativo-financeiro.

Salários chegam a R$ 15 mil

As remunerações variam conforme o cargo, a carga horária e a área de atuação. Entre os salários previstos no edital, há vagas com vencimentos a partir de R$ 1.621,00 e oportunidades para médico USF com remuneração de R$ 15 mil para carga horária de 40 horas semanais.

Também há cargos com complementação prevista em lei, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, que terão remuneração acrescida do complemento da União referente ao piso salarial da enfermagem, conforme a Lei nº 14.434/22.

Para médicos de urgência e emergência, o edital prevê pagamento por plantão de 12 horas. No distrito sede, o valor é de R$ 1.300,00 por plantão semanal e R$ 1.600,00 por plantão de fim de semana.

Em Arraial, os valores são de R$ 1.350,00 e R$ 1.650,00, respectivamente. Em Trancoso, o plantão semanal é de R$ 1.400,00, enquanto o plantão de fim de semana chega a R$ 1.700,00.

Cargos disponíveis

Assistente administrativo

Auxiliar de limpeza

Atendente de farmácia

Assistente social

Cozinheiro

Condutor de urgência e emergência

Educador físico

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico USF

Médico de urgência e emergência

Médico psiquiatra

Médico oncologista

Médico nefrologista

Médico anestesiologista

Motorista de veículos leves

Motorista de veículos pesados

Nutricionista

Psicólogo

Técnico em enfermagem

Técnico em laboratório

Técnico de radiologia

Terapeuta ocupacional

V igia/porteiro

Auxiliar de saúde bucal

Técnico em informática

O edital distribui as oportunidades por localidades como distrito sede, Arraial, Trancoso, Caraíva, Nova Caraíva, Sapirara, Itaporanga, Pindorama, distrito rural, Milton Santos e Litoral Sul, a depender do cargo e da área de atuação.

Vagas na atenção básica

Na atenção básica, há oportunidades para assistente administrativo, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, médico USF, nutricionista, psicólogo, educador físico e técnico em enfermagem.

Entre os destaques, o cargo de médico USF tem vagas em Trancoso, Itaporanga, Caraíva e Nova Caraíva, com remuneração de R$ 15 mil e carga horária de 40 horas. Para enfermeiros da atenção básica, há oportunidades em Arraial, Trancoso e Caraíva, com salário de R$ 2.671,90, além do complemento referente ao piso da enfermagem.

Também há vagas para técnicos em enfermagem em Arraial, Itaporanga, Trancoso, Caraíva, Nova Caraíva e Sapirara, com salário de R$ 1.621,00, acrescido do complemento previsto pela Lei nº 14.434/22.

Oportunidaes em urgência e emergência

A área de urgência e emergência reúne vagas para assistente administrativo, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, condutor de urgência e emergência, cozinheiro, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, técnico em enfermagem, técnico de radiologia, médico de urgência e emergência e vigia/porteiro.

Para condutor de urgência e emergência, é exigido ensino médio completo, CNH categoria D com EAR, idade mínima de 21 anos, curso de especialização em Atendimento Pré-Hospitalar para socorristas de ambulância e qualificação específica para condução de veículos de emergência.

Já para médico de urgência e emergência, há vagas no distrito sede, em Arraial e em Trancoso, com pagamento por plantão de 12 horas.

Saúde mental e atenção especializada

Na saúde mental, há oportunidades para auxiliar de limpeza, assistente administrativo, atendente de farmácia, assistente social, cozinheiro, farmacêutico, médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem, vigia/porteiro e motorista categoria B.

O cargo de médico psiquiatra prevê remuneração de R$ 8 mil para carga horária de 40 horas. Para terapeuta ocupacional, o salário é de R$ 3.086,82, também com carga horária de 40 horas. Psicólogos da saúde mental têm remuneração de R$ 2.316,73 para 30 horas semanais.

Na atenção especializada, o edital inclui cargos como assistente administrativo, assistente social, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, condutor de urgência e emergência, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico oncologista, médico nefrologista, médico anestesiologista, técnico em laboratório, terapeuta ocupacional, técnico em enfermagem e vigia/porteiro.

Para médicos oncologistas, nefrologistas e anestesiologistas, a remuneração prevista é de R$ 3.422,86, com produtividade conforme a Lei nº 1045/2013, e carga horária de 20 horas.

Saúde bucal também tem vagas

O edital também prevê oportunidades para auxiliar de saúde bucal. As vagas estão distribuídas entre distrito sede, Arraial, Itaporanga e Pindorama, com remuneração de R$ 1.621,00 e carga horária de 40 horas semanais.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, curso técnico em auxiliar de saúde bucal e registro regular no Conselho Regional de Odontologia.

Quem pode se inscrever

Para participar, o candidato deve ter 18 anos completos na data da inscrição, ser brasileiro nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas na Constituição Federal, além de comprovar a escolaridade e os requisitos exigidos para a função escolhida.

Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição e concorrer a uma única função. A inscrição deve ser feita no site do processo seletivo, com preenchimento do formulário eletrônico e envio dos documentos comprobatórios exigidos.

O candidato deverá apresentar, quando necessário, diploma, certificado de conclusão de curso, histórico escolar e registro no respectivo conselho de classe. Para cargos de motorista, também são exigidos documentos relacionados à habilitação e à situação regular para condução de veículos.

Seleção será por avaliação de títulos

O processo seletivo não terá prova objetiva, com classificação feita por avaliação de títulos e experiência profissional.

Serão considerados títulos como residência médica, doutorado, mestrado, especialização, residência em saúde da família, cursos de aperfeiçoamento, extensão, congressos e atualizações na área pretendida.

Para cargos de nível superior, os cursos devem ter carga horária igual ou superior a 60 horas. Para cargos de níveis fundamental e médio, a carga mínima é de 20 horas.

A experiência profissional também será pontuada. O edital estabelece pontuação de 0,5 ponto para seis meses de experiência, chegando a 3 pontos para experiência acima de 30 meses. Experiências concomitantes serão contabilizadas apenas uma vez, e somente será considerada a experiência diretamente relacionada à função pretendida.

Saúde - Foto: Reprodução I X

Reserva para pessoas com deficiência

O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá declarar a condição no momento da inscrição e apresentar laudo médico emitido nos últimos 12 meses, com indicação da espécie e grau da deficiência, referência ao CID-10 e provável causa.

Caso o candidato não anexe o laudo médico no ato da inscrição, não poderá concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado a condição no formulário.

Cronograma do processo seletivo

As inscrições seguem abertas de 17 a 23 de agosto de 2026. A lista de inscritos será publicada em 24 de agosto, e os recursos contra essa lista poderão ser apresentados nos dias 25 e 26 de agosto.

A análise dos recursos será feita em 27 de agosto, e a lista final de inscritos será publicada em 28 de agosto. A análise de títulos acontecerá entre 29 de agosto e 6 de setembro.

O resultado provisório da avaliação de títulos será divulgado em 8 de setembro. Os recursos contra o resultado provisório poderão ser apresentados nos dias 9 e 10 de setembro. A análise dos recursos será feita entre 11 e 14 de setembro, e a publicação do resultado definitivo, junto com a homologação, está prevista para 15 de setembro.

Convocação e contratação

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e a ordem de classificação. As convocações serão publicadas no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura de Porto Seguro.

Após a convocação, o candidato deverá seguir os procedimentos indicados no aviso e apresentar a documentação necessária no prazo de 15 dias corridos, salvo prazo emergencial definido pela administração.

Documentos exigidos para contratação

Documento de identificação com foto

CPF

Histórico escolar

Certificado ou diploma

Carteira do conselho profissional (quando exigida)

PIS/Pasep

Título de eleitor

Comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral

Comprovante de residência

Comprovante de alistamento militar para homens até 45 anos

Foto 3x4

Certidão negativa de antecedentes criminais

Comprovante de situação cadastral do CPF

O candidato também deverá assinar declarações como declaração de bens, declaração de duplo vínculo e declaração sobre exercício de outro emprego ou função pública.

Onde acessar o edital

As inscrições e todas as informações completas sobre vagas, salários, requisitos, documentação, avaliação de títulos, recursos, convocações e cronograma estão disponíveis no site oficial do processo seletivo.