PM-BA e Bombeiros lançam concurso com 40 vagas e salários de quase R$ 10 mil

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O concurso para os quadros de oficiais de saúde da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) teve o edital publicado nesta sexta-feira, 21. Ao todo, são oferecidas 40 vagas imediatas para médicos e odontólogos, com remuneração que pode chegar a R$ 9.973,34.

Do total de oportunidades, 16 são destinadas à PM-BA, sendo 12 para oficiais médicos e quatro para oficiais odontólogos. Já o CBM-BA oferece 24 vagas, com 16 para médicos e oito para odontólogos.

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As oportunidades estão distribuídas entre diferentes especialidades. O concurso exige formação superior na área correspondente à vaga e registro no respectivo conselho profissional.

Inscrições e vagas

As inscrições poderão ser realizadas entre 26 de agosto e 21 de setembro. A taxa é de R$ 190. Candidatos que atenderem aos critérios previstos no edital poderão solicitar a isenção entre 26 e 28 de agosto. O pagamento da taxa poderá ser feito até 22 de setembro.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027.

Na Polícia Militar da Bahia, as 12 vagas para médicos estão distribuídas entre as especialidades de clínico geral, urologia, ginecologia, gastroenterologia, dermatologia, psiquiatria, endocrinologia e oftalmologia. Outras quatro oportunidades são para cirurgião-dentista.

No Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, são 16 vagas para médicos de emergência. Para odontólogos, há oportunidades para odontopediatra, endodontista e cirurgião-dentista.

Salários

A remuneração inicial para os cargos de Oficial Médico e Oficial Odontólogo é de R$ 7.710,46. O valor é composto pelo soldo de R$ 1.810,30 e pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP III), de R$ 5.900,16.

Com o acréscimo de outras vantagens previstas no edital, a remuneração pode chegar a R$ 9.973,34. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para concorrer aos cargos de médico, é necessário ter diploma de bacharel em Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no conselho profissional, de acordo com a especialidade escolhida. Para as vagas de odontólogo, é exigida formação em Odontologia e registro profissional.

Etapas do concurso

O concurso será dividido em três etapas: provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos.

A prova objetiva terá 80 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, e valerá 100 pontos. O exame terá duração de cinco horas, junto com a prova discursiva.

As questões serão distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 15 questões;

Legislação: 10 questões;

Igualdade Racial e de Gênero: 10 questões;

Conhecimentos Gerais da área médica ou odontológica: 15 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Para ser habilitado, o candidato deverá alcançar pelo menos 70 pontos na prova objetiva.

Prova discursiva

A prova discursiva será aplicada no mesmo dia da prova objetiva e terá duas questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão valerá 50 pontos, totalizando 100.

As respostas deverão ter entre 10 e 15 linhas. Para ser habilitado, o candidato precisará obter, no mínimo, 70 pontos.

A última etapa será a prova de títulos, de caráter classificatório. A avaliação poderá somar até seis pontos para os cargos da PM-BA e para Oficial Odontólogo do CBM-BA. Para Oficial Médico do Corpo de Bombeiros, a pontuação máxima será de sete pontos.