CONCURSOS
Concurso do Instituto Federal tem 52 vagas com salários de R$ 5,2 mil
As oportunidades serão distribuídas em 20 campi da instituição, no Piauí
O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou um concurso público com 52 vagas imediatas e de cadastro reserva para Técnico-Administrativo em Educação (TAE). As oportunidades, distribuídas em 20 campi da instituição, oferece salários de até 5,2 mil.
As vagas são distribuídas nas áreas de atendimento, tecnologia, laboratórios e saúde do IFPI, e agregam diversas especialidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior.
Os cargos que concentram o maior número de oportunidades imediatas no edital são:
- Técnico em assuntos educacionais: 8 vagas
- Técnico de laboratório: 7 vagas
- Assistente em administração: 6 vagas
- Analista de TI: 6 vagas
- Técnico em tecnologia da informação: 5 vagas
- Bibliotecário documentalista: 5 vagas
- Enfermeiro: 5 vagas
- Odontólogo: 3 vagas
- Técnico em contabilidade: 1 vaga
- Estatístico: 1 vaga
- Administrador: 1 vaga
- Contador: 1 vaga
- Psicólogo: 1 vaga
- Médico: 1 vaga
- Assistente de aluno: 1 vaga
Salários
Os salários iniciais da carreira, atualizados, correspondem a:
- Nível D (Médio ou técnico): R$ 3.181,39
- Nível E (Superior): R$ 5.215,39
Além da remuneração, os servidores federais recebem auxílio-alimentação e têm direito a outros benefícios previstos em lei.
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Outro grande atrativo da carreira educacional é o adicional de Incentivo à Qualificação, que pode acrescentar percentuais significativos à remuneração definitiva do servidor caso invista em educação continuada, podendo chegar a 52% para titulação de Mestrado e 75% para Doutorado.
Inscrições e Provas
O concurso será executado por uma comissão organizadora própria do IFPI. O período de inscrições abrirá no dia 24 de agosto e seguirá até 13 de setembro de 2026, pelo site da instituição.
Os valores das taxas de participação, que têm pagamento aceito até 14 de setembro, variam entre:
- R$ 100
- R$ 120
- R$ 140
A seleção será realizada em etapa única, sem provas discursivas. A prova objetiva está marcada para o dia 18 de outubro de 2026, no período da tarde, com aplicação na cidade de Teresina. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para o dia 10 de dezembro de 2026