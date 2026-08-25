Concurso do Instituto Federal tem 52 vagas com salários de R$ 5,2 mil

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou um concurso público com 52 vagas imediatas e de cadastro reserva para Técnico-Administrativo em Educação (TAE). As oportunidades, distribuídas em 20 campi da instituição, oferece salários de até 5,2 mil.

As vagas são distribuídas nas áreas de atendimento, tecnologia, laboratórios e saúde do IFPI, e agregam diversas especialidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os cargos que concentram o maior número de oportunidades imediatas no edital são:

Técnico em assuntos educacionais: 8 vagas

Técnico de laboratório: 7 vagas

Assistente em administração: 6 vagas

Analista de TI: 6 vagas

Técnico em tecnologia da informação: 5 vagas

Bibliotecário documentalista: 5 vagas

Enfermeiro: 5 vagas

Odontólogo: 3 vagas

Técnico em contabilidade: 1 vaga

Estatístico: 1 vaga

Administrador: 1 vaga

Contador: 1 vaga

Psicólogo: 1 vaga

Médico: 1 vaga

Assistente de aluno: 1 vaga

Salários

Os salários iniciais da carreira, atualizados, correspondem a:

Nível D (Médio ou técnico): R$ 3.181,39

Nível E (Superior): R$ 5.215,39

Além da remuneração, os servidores federais recebem auxílio-alimentação e têm direito a outros benefícios previstos em lei.

Outro grande atrativo da carreira educacional é o adicional de Incentivo à Qualificação, que pode acrescentar percentuais significativos à remuneração definitiva do servidor caso invista em educação continuada, podendo chegar a 52% para titulação de Mestrado e 75% para Doutorado.

Inscrições e Provas

O concurso será executado por uma comissão organizadora própria do IFPI. O período de inscrições abrirá no dia 24 de agosto e seguirá até 13 de setembro de 2026, pelo site da instituição.

Os valores das taxas de participação, que têm pagamento aceito até 14 de setembro, variam entre:

R$ 100

R$ 120

R$ 140

A seleção será realizada em etapa única, sem provas discursivas. A prova objetiva está marcada para o dia 18 de outubro de 2026, no período da tarde, com aplicação na cidade de Teresina. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para o dia 10 de dezembro de 2026