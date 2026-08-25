Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

CONCURSOS

Concurso do Instituto Federal tem 52 vagas com salários de R$ 5,2 mil

As oportunidades serão distribuídas em 20 campi da instituição, no Piauí

Carla Melo
Por
Instituto Federal do Piauí
Instituto Federal do Piauí - Foto: Divulgação/IFPI

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou um concurso público com 52 vagas imediatas e de cadastro reserva para Técnico-Administrativo em Educação (TAE). As oportunidades, distribuídas em 20 campi da instituição, oferece salários de até 5,2 mil.

As vagas são distribuídas nas áreas de atendimento, tecnologia, laboratórios e saúde do IFPI, e agregam diversas especialidades para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os cargos que concentram o maior número de oportunidades imediatas no edital são:

  • Técnico em assuntos educacionais: 8 vagas
  • Técnico de laboratório: 7 vagas
  • Assistente em administração: 6 vagas
  • Analista de TI: 6 vagas
  • Técnico em tecnologia da informação: 5 vagas
  • Bibliotecário documentalista: 5 vagas
  • Enfermeiro: 5 vagas
  • Odontólogo: 3 vagas
  • Técnico em contabilidade: 1 vaga
  • Estatístico: 1 vaga
  • Administrador: 1 vaga
  • Contador: 1 vaga
  • Psicólogo: 1 vaga
  • Médico: 1 vaga
  • Assistente de aluno: 1 vaga

Salários

Os salários iniciais da carreira, atualizados, correspondem a:

  • Nível D (Médio ou técnico): R$ 3.181,39
  • Nível E (Superior): R$ 5.215,39

Além da remuneração, os servidores federais recebem auxílio-alimentação e têm direito a outros benefícios previstos em lei.

Leia Também:

CONCURSOS

Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees
Grande desenvolvedora de jogos abre processo de seleção para trainees imagem

CONCURSOS

Gigante multinacional abre inscrições para programa de trainee na Bahia
Gigante multinacional abre inscrições para programa de trainee na Bahia imagem

CONCURSOS

Shopee abre vagas para trainee com mais de 10 benefícios
Shopee abre vagas para trainee com mais de 10 benefícios imagem

Outro grande atrativo da carreira educacional é o adicional de Incentivo à Qualificação, que pode acrescentar percentuais significativos à remuneração definitiva do servidor caso invista em educação continuada, podendo chegar a 52% para titulação de Mestrado e 75% para Doutorado.

Inscrições e Provas

O concurso será executado por uma comissão organizadora própria do IFPI. O período de inscrições abrirá no dia 24 de agosto e seguirá até 13 de setembro de 2026, pelo site da instituição.

Os valores das taxas de participação, que têm pagamento aceito até 14 de setembro, variam entre:

  • R$ 100
  • R$ 120
  • R$ 140

A seleção será realizada em etapa única, sem provas discursivas. A prova objetiva está marcada para o dia 18 de outubro de 2026, no período da tarde, com aplicação na cidade de Teresina. O resultado final do concurso tem previsão de divulgação para o dia 10 de dezembro de 2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil concursos oportunidades Piauí

Relacionadas

Mais lidas