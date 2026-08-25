CONCURSOS
Gigante multinacional abre inscrições para programa de trainee na Bahia
Programa busca candidatos de várias áreas de atuação
O grupo multinacional Saint-Gobain, que possui em seu portfólio empresas como Brasilit, Quartzolit, Cebrace e outras, está com as inscrições para seu programa de trainee abertas até o dia 17 de setembro.
O programa tem duração de 18 meses e mais de 200 horas de formação com treinamentos que visam o desenvolvimento de soft skills, hard skills e liderança.
Vagas na Bahia
As vagas para o programa foram distribuídas em quatro estados do Brasil, incluindo a Bahia, sendo eles:
- Bahia: Camaçari e Feira de Santana;
- São Paulo: Mogi das Cruzes, Mauá, Sumaré, São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Jandira e Caieiras;
- Rio de Janeiro: Queimados;
- Pará: Belém.
Pré-requisitos
Para participar do programa de trainee do grupo Saint-Gobain, o candidato precisa cumprir alguns pré-requisitos, como:
- Bacharelado com formação entre junho/2023 e julho/2026.
- Cursos das áreas de Engenharias, Exatas, Negócios e Humanidades.
- Disponibilidade para mudança e mobilidade entre cidades e estados para unidades Saint-Gobain.
- Trabalho híbrido ou presencial;
- A depender da vaga, inglês intermediário/avançado; espanhol é diferencial.
Vale ressaltar que, para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do concurso e preencher os dados que forem requisitados.
Salário e benefício
De acordo com a empresa, a remuneração, cujo valor exato não foi divulgado, é compatível com o mercado. Além disso, outros benefícios apresentados foram:
- Assistência médica e odontológica;
- Previdência privada, participação nos lucros e rendimentos.
- Vale-refeição ou refeitório no local.
- Seguro de vida em grupo;
- Estacionamento ou vale-transporte.
- Programa de aquisição de ações.