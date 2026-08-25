Gigante multinacional abre inscrições para programa de trainee na Bahia

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O grupo multinacional Saint-Gobain, que possui em seu portfólio empresas como Brasilit, Quartzolit, Cebrace e outras, está com as inscrições para seu programa de trainee abertas até o dia 17 de setembro.

O programa tem duração de 18 meses e mais de 200 horas de formação com treinamentos que visam o desenvolvimento de soft skills, hard skills e liderança.

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Vagas na Bahia

As vagas para o programa foram distribuídas em quatro estados do Brasil, incluindo a Bahia, sendo eles:

Bahia : Camaçari e Feira de Santana;

: Camaçari e Feira de Santana; São Paulo : Mogi das Cruzes, Mauá, Sumaré, São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Jandira e Caieiras;

: Mogi das Cruzes, Mauá, Sumaré, São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Jandira e Caieiras; Rio de Janeiro : Queimados;

: Queimados; Pará : Belém.

Pré-requisitos

Para participar do programa de trainee do grupo Saint-Gobain, o candidato precisa cumprir alguns pré-requisitos, como:

Bacharelado com formação entre junho/2023 e julho/2026.

Cursos das áreas de Engenharias, Exatas, Negócios e Humanidades.

Disponibilidade para mudança e mobilidade entre cidades e estados para unidades Saint-Gobain.

Trabalho híbrido ou presencial;

A depender da vaga, inglês intermediário/avançado; espanhol é diferencial.

Vale ressaltar que, para se inscrever, o candidato deve acessar o site oficial do concurso e preencher os dados que forem requisitados.

Salário e benefício

De acordo com a empresa, a remuneração, cujo valor exato não foi divulgado, é compatível com o mercado. Além disso, outros benefícios apresentados foram: