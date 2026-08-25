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CONCURSOS

Shopee abre vagas para trainee com mais de 10 benefícios

Concurso engloba diversas áreas de atuação

Gustavo Zambianco
Por
| Atualizada em
Shopee
Shopee - Foto: Divulgação

A Shopee, um dos maiores marketplaces que atua no Brasil desde 2019, abriu as inscrições do concurso para seu programa de trainees de 2027, o Graduate Development Program da Shopee. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro.

O programa oferece uma rotação por cinco áreas do negócio, além de possibilidade de intercâmbio internacional conforme performance.

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Ao longo do programa, os participantes deverão aplicar o conhecimento na prática, liderar iniciativas que movimentam o negócio e contribuir de forma direta para a evolução da empresa.

Vagas distribuídas em várias áreas de atuação.

O programa de trainee da Shopee funciona com cinco áreas de atuação, sendo elas:

  • Monee: unidade de serviços financeiros digitais da Sea Limited, com conta digital, pagamentos, Pix, crédito e seguros.
  • Desenvolvimento de Negócios: Conecta a Shopee aos vendedores e impulsiona seu crescimento na plataforma.
  • Marketing: responsável pela visibilidade da marca e pelo relacionamento com usuários.
  • Logística: otimiza a coleta e entrega de produtos em todo o Brasil.
  • Operações: garante a eficiência do pós-venda, do atendimento ao cliente ao controle de fraude.

Pré-requisitos

Para participar do programa de trainee da Shopee, a pessoa precisa cumprir alguns pré-requisitos, como:

  • Previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.
  • Cursos elegíveis: diversos cursos de bacharelado e licenciatura.
  • Inglês fluente;
  • Disponibilidade para trabalhar de forma híbrida em São Paulo/SP.
Shopee
Shopee - Foto: Divulgação | Shopee

Salário e benefícios

Mesmo não revelando os valores, a empresa informa que os salários referentes às vagas são competitivos e, além disso, ainda oferece outros 13 benefícios aos aprovados, sendo eles:

  • Bônus anual conforme performance.
  • Vale-refeição/alimentação, vale-mobilidade ou VT e Benefício Flex.
  • Assistência médica e odontológica;
  • PCD e dependentes elegíveis;
  • Auxílio-academia (TotalPass e Wellhub) e seguro de vida.
  • Modelo de trabalho híbrido, com horário flexível.
  • Telemedicina, teleterapia e telenutrição.
  • Benefícios para colaboradores com filhos, como auxílio-creche e reembolso de material e uniforme escolar.
  • Ambientes de descompressão no escritório, como sala de jogos e sala de meditação.

Como se candidatar e etapas do processo seletivo.

Para se candidatar ao programa de trainee da Shopee, os interessados devem acessar o site oficial do concurso e seguir as instruções que forem apresentadas.

Após isso, um novo cronograma passa a ser imposto, consistindo em:

  1. Testes online
  2. Dinâmica de grupo, presencial.
  3. Entrevista online com RH.
  4. Painel com alta liderança, presencial.
  5. Início previsto para janeiro de 2027.

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