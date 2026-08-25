CONCURSOS
Shopee abre vagas para trainee com mais de 10 benefícios
Concurso engloba diversas áreas de atuação
A Shopee, um dos maiores marketplaces que atua no Brasil desde 2019, abriu as inscrições do concurso para seu programa de trainees de 2027, o Graduate Development Program da Shopee. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro.
O programa oferece uma rotação por cinco áreas do negócio, além de possibilidade de intercâmbio internacional conforme performance.
Ao longo do programa, os participantes deverão aplicar o conhecimento na prática, liderar iniciativas que movimentam o negócio e contribuir de forma direta para a evolução da empresa.
Vagas distribuídas em várias áreas de atuação.
O programa de trainee da Shopee funciona com cinco áreas de atuação, sendo elas:
- Monee: unidade de serviços financeiros digitais da Sea Limited, com conta digital, pagamentos, Pix, crédito e seguros.
- Desenvolvimento de Negócios: Conecta a Shopee aos vendedores e impulsiona seu crescimento na plataforma.
- Marketing: responsável pela visibilidade da marca e pelo relacionamento com usuários.
- Logística: otimiza a coleta e entrega de produtos em todo o Brasil.
- Operações: garante a eficiência do pós-venda, do atendimento ao cliente ao controle de fraude.
Pré-requisitos
Para participar do programa de trainee da Shopee, a pessoa precisa cumprir alguns pré-requisitos, como:
- Previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.
- Cursos elegíveis: diversos cursos de bacharelado e licenciatura.
- Inglês fluente;
- Disponibilidade para trabalhar de forma híbrida em São Paulo/SP.
Salário e benefícios
Mesmo não revelando os valores, a empresa informa que os salários referentes às vagas são competitivos e, além disso, ainda oferece outros 13 benefícios aos aprovados, sendo eles:
- Bônus anual conforme performance.
- Vale-refeição/alimentação, vale-mobilidade ou VT e Benefício Flex.
- Assistência médica e odontológica;
- PCD e dependentes elegíveis;
- Auxílio-academia (TotalPass e Wellhub) e seguro de vida.
- Modelo de trabalho híbrido, com horário flexível.
- Telemedicina, teleterapia e telenutrição.
- Benefícios para colaboradores com filhos, como auxílio-creche e reembolso de material e uniforme escolar.
- Ambientes de descompressão no escritório, como sala de jogos e sala de meditação.
Como se candidatar e etapas do processo seletivo.
Para se candidatar ao programa de trainee da Shopee, os interessados devem acessar o site oficial do concurso e seguir as instruções que forem apresentadas.
Após isso, um novo cronograma passa a ser imposto, consistindo em:
- Testes online
- Dinâmica de grupo, presencial.
- Entrevista online com RH.
- Painel com alta liderança, presencial.
- Início previsto para janeiro de 2027.