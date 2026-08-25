Shopee abre vagas para trainee com mais de 10 benefícios

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A Shopee, um dos maiores marketplaces que atua no Brasil desde 2019, abriu as inscrições do concurso para seu programa de trainees de 2027, o Graduate Development Program da Shopee. As inscrições seguem abertas até o dia 4 de setembro.

O programa oferece uma rotação por cinco áreas do negócio, além de possibilidade de intercâmbio internacional conforme performance.

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Ao longo do programa, os participantes deverão aplicar o conhecimento na prática, liderar iniciativas que movimentam o negócio e contribuir de forma direta para a evolução da empresa.

Vagas distribuídas em várias áreas de atuação.

O programa de trainee da Shopee funciona com cinco áreas de atuação, sendo elas:

Monee : unidade de serviços financeiros digitais da Sea Limited, com conta digital, pagamentos, Pix, crédito e seguros.

: unidade de serviços financeiros digitais da Sea Limited, com conta digital, pagamentos, Pix, crédito e seguros. Desenvolvimento de Negócios : Conecta a Shopee aos vendedores e impulsiona seu crescimento na plataforma.

: Conecta a Shopee aos vendedores e impulsiona seu crescimento na plataforma. Marketing : responsável pela visibilidade da marca e pelo relacionamento com usuários.

: responsável pela visibilidade da marca e pelo relacionamento com usuários. Logística : otimiza a coleta e entrega de produtos em todo o Brasil.

: otimiza a coleta e entrega de produtos em todo o Brasil. Operações : garante a eficiência do pós-venda, do atendimento ao cliente ao controle de fraude.

Pré-requisitos

Para participar do programa de trainee da Shopee, a pessoa precisa cumprir alguns pré-requisitos, como:

Previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.

Cursos elegíveis: diversos cursos de bacharelado e licenciatura.

Inglês fluente;

Disponibilidade para trabalhar de forma híbrida em São Paulo/SP.

Shopee - Foto: Divulgação | Shopee

Salário e benefícios

Mesmo não revelando os valores, a empresa informa que os salários referentes às vagas são competitivos e, além disso, ainda oferece outros 13 benefícios aos aprovados, sendo eles:

Bônus anual conforme performance.

Vale-refeição/alimentação, vale-mobilidade ou VT e Benefício Flex.

Assistência médica e odontológica;

PCD e dependentes elegíveis;

Auxílio-academia (TotalPass e Wellhub) e seguro de vida.

Modelo de trabalho híbrido, com horário flexível.

Telemedicina, teleterapia e telenutrição.

Benefícios para colaboradores com filhos, como auxílio-creche e reembolso de material e uniforme escolar.

Ambientes de descompressão no escritório, como sala de jogos e sala de meditação.

Como se candidatar e etapas do processo seletivo.

Para se candidatar ao programa de trainee da Shopee, os interessados devem acessar o site oficial do concurso e seguir as instruções que forem apresentadas.

Após isso, um novo cronograma passa a ser imposto, consistindo em: