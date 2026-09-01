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ELEIÇÕES 2026

ACM Neto acena a motoristas de app e propõe integração no transporte

Candidato ao governo da Bahia reforçou ainda a criação da governadoria de Segurança Pública

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
ACM Neto propõe integração entre motoristas por app e outros sistemas de transporte
ACM Neto propõe integração entre motoristas por app e outros sistemas de transporte - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE
Eleições 2026

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), fez um aceno aos motoristas de transporte por aplicativo, nesta terça-feira, 1º, ao defender a integração do sistema com outros modais, a exemplo de ônibus, metrô, VLT, táxi e mototáxis.

Segundo o postulante, é papel do poder público organizar essa integração, pontuando que os aplicativos "chegaram pra ficar". Ele relembrou que, quando foi prefeito de Salvador, o sistema de mototáxis passou a ser regularizado no município.

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"Precisamos continuar avançando na organização e modernização do transporte. Motoristas de aplicativo merecem nosso reconhecimento. São pais e mães de família que trabalham todos os dias e prestam um serviço essencial para milhares de baianos", escreveu ele no X (antigo Twitter).

Segurança para os trabalhadores do setor

ACM Neto pontuou ainda que, para o trabalho desses profissionais ser desenvolvido da melhor forma, é preciso colocar a segurança pública como prioridade.

Quem trabalha nas ruas precisa ter a garantia de que vai conseguir trabalhar e voltar para casa. Quem roda de madrugada enfrenta ainda mais riscos: assaltos, bala perdida e o domínio de facções. Há lugares onde trabalhadores precisam até pagar para entrar. Isso é inadmissível

Criação da governadoria da Segurança

Em entrevista à Piatã FM, o candidato afirmou que vai assumir diretamente o comando da política de Segurança Pública do Estado caso seja eleito governador no pleito de outubro deste ano.

Para isso, ele anunciou a implantação da governadoria da Segurança Pública. Neste sentido, caberia ao gestor assumir a responsabilidade central e acompanhar de perto os resultados das ações realizadas pelas forças.

Este órgão uniria as polícias Militar, Civil, Técnica e Penal em uma ação conjunta. Além de uma sala de situação, seriam criadas uma central de operações e um núcleo de inteligência.

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"Vamos coordenar a ação das polícias e estabelecer metas claras para os comandos na capital e no interior, cobrando resultados. Polícia Militar, Civil, Técnica e Penal vão trabalhar de forma integrada, com suporte de tecnologia. Vamos valorizar o policial, melhorar sua remuneração e garantir condições de trabalho", afirmou ACM Neto.

"E vamos fazer com que presídio na Bahia deixe de ser playground do crime organizado. Vamos cortar a comunicação dos criminosos com o lado de fora, separar facções e isolar suas lideranças", acrescentou.

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ACM Neto eleições na Bahia Mobilidade Urbana

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