ACM Neto acena a motoristas de app e propõe integração no transporte

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O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), fez um aceno aos motoristas de transporte por aplicativo, nesta terça-feira, 1º, ao defender a integração do sistema com outros modais, a exemplo de ônibus, metrô, VLT, táxi e mototáxis.

Segundo o postulante, é papel do poder público organizar essa integração, pontuando que os aplicativos "chegaram pra ficar". Ele relembrou que, quando foi prefeito de Salvador, o sistema de mototáxis passou a ser regularizado no município.

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"Precisamos continuar avançando na organização e modernização do transporte. Motoristas de aplicativo merecem nosso reconhecimento. São pais e mães de família que trabalham todos os dias e prestam um serviço essencial para milhares de baianos", escreveu ele no X (antigo Twitter).

Foi na minha gestão que o mototáxi passou a ser regularizado e reconhecido em Salvador. Precisamos continuar avançando na organização e modernização do transporte. Motoristas de aplicativo merecem nosso reconhecimento. São pais e mães de família que trabalham todos os dias e… — ACM Neto (@acmnetoba) September 1, 2026

Segurança para os trabalhadores do setor

ACM Neto pontuou ainda que, para o trabalho desses profissionais ser desenvolvido da melhor forma, é preciso colocar a segurança pública como prioridade.

Quem trabalha nas ruas precisa ter a garantia de que vai conseguir trabalhar e voltar para casa. Quem roda de madrugada enfrenta ainda mais riscos: assaltos, bala perdida e o domínio de facções. Há lugares onde trabalhadores precisam até pagar para entrar. Isso é inadmissível

Criação da governadoria da Segurança

Em entrevista à Piatã FM, o candidato afirmou que vai assumir diretamente o comando da política de Segurança Pública do Estado caso seja eleito governador no pleito de outubro deste ano.

Para isso, ele anunciou a implantação da governadoria da Segurança Pública. Neste sentido, caberia ao gestor assumir a responsabilidade central e acompanhar de perto os resultados das ações realizadas pelas forças.

Este órgão uniria as polícias Militar, Civil, Técnica e Penal em uma ação conjunta. Além de uma sala de situação, seriam criadas uma central de operações e um núcleo de inteligência.

"Vamos coordenar a ação das polícias e estabelecer metas claras para os comandos na capital e no interior, cobrando resultados. Polícia Militar, Civil, Técnica e Penal vão trabalhar de forma integrada, com suporte de tecnologia. Vamos valorizar o policial, melhorar sua remuneração e garantir condições de trabalho", afirmou ACM Neto.

"E vamos fazer com que presídio na Bahia deixe de ser playground do crime organizado. Vamos cortar a comunicação dos criminosos com o lado de fora, separar facções e isolar suas lideranças", acrescentou.