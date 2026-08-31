ACM Neto destaca plano para recuperar territórios dominados pelo crime

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O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) colocou a segurança pública no centro de seu programa eleitoral nesta segunda-feira, 31. Na gravação, o postulante ao Palácio de Ondina apresentou como uma das principais propostas o plano de Recuperação dos Territórios, voltado à retomada de áreas hoje submetidas à influência de facções criminosas.

A proposta integra a estratégia de enfrentamento ao crime organizado defendida pelo candidato. Durante o programa, Neto afirmou que pretende adotar uma postura firme contra as facções e ampliar a presença do Estado nas regiões mais afetadas pela violência. “Quero falar do combate duro que darei às facções e ao crime organizado”, declarou.

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O plano de Recuperação dos Territórios prevê ações para restabelecer a presença do poder público em áreas onde a atuação criminosa interfere na rotina dos moradores. A iniciativa está ligada à proposta de criação da Governadoria da Segurança, estrutura que deverá integrar e coordenar as ações das forças policiais e organizar a estratégia de enfrentamento à criminalidade.

Mulheres e jovens

O programa também apresentou o Volta por Cima, voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa prevê auxílio financeiro como forma de ampliar a autonomia das vítimas e ajudá-las a romper o ciclo de violência. Segundo Neto, a proposta pretende garantir que essas mulheres “obtenham autonomia financeira e se libertem do domínio do opressor”.

Para os jovens, o candidato apresentou o Sou Jovem, Vou Vencer, que reúne ações nas áreas de educação, tecnologia e empreendedorismo, incluindo o incentivo à criação de incubadoras de empresas.