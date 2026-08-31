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PROGRAMA ELEITORAL

ACM Neto destaca plano para recuperar territórios dominados pelo crime

Candidato ao Governo da Bahia pelo bloco de oposição apresentou proposta em programa eleitoral

Leo Almeida
Por
ACM Neto em programa
ACM Neto em programa - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) colocou a segurança pública no centro de seu programa eleitoral nesta segunda-feira, 31. Na gravação, o postulante ao Palácio de Ondina apresentou como uma das principais propostas o plano de Recuperação dos Territórios, voltado à retomada de áreas hoje submetidas à influência de facções criminosas.

A proposta integra a estratégia de enfrentamento ao crime organizado defendida pelo candidato. Durante o programa, Neto afirmou que pretende adotar uma postura firme contra as facções e ampliar a presença do Estado nas regiões mais afetadas pela violência. “Quero falar do combate duro que darei às facções e ao crime organizado”, declarou.

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O plano de Recuperação dos Territórios prevê ações para restabelecer a presença do poder público em áreas onde a atuação criminosa interfere na rotina dos moradores. A iniciativa está ligada à proposta de criação da Governadoria da Segurança, estrutura que deverá integrar e coordenar as ações das forças policiais e organizar a estratégia de enfrentamento à criminalidade.

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Mulheres e jovens

O programa também apresentou o Volta por Cima, voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. A iniciativa prevê auxílio financeiro como forma de ampliar a autonomia das vítimas e ajudá-las a romper o ciclo de violência. Segundo Neto, a proposta pretende garantir que essas mulheres “obtenham autonomia financeira e se libertem do domínio do opressor”.

Para os jovens, o candidato apresentou o Sou Jovem, Vou Vencer, que reúne ações nas áreas de educação, tecnologia e empreendedorismo, incluindo o incentivo à criação de incubadoras de empresas.

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ACM Neto Eleições da Bahia

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