ACM Neto descarta alta de impostos e cita parceria com prefeituras, se eleito

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), garantiu que não vai aumentar os impostos caso seja eleito ao Palácio de Ondina no pleito de outubro deste ano.

Para ele, a carga tributária suportada atualmente por empresas e pela população já é elevada o suficiente.

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“Definitivamente, o caminho não é aumentar impostos. Ao contrário, os baianos, sejam os empresários, seja quem produz em geral em nosso estado, já têm uma carga tributária muito alta, como é muito alta a carga tributária no Brasil”, afirmou ele à TV Aratu, na segunda-feira, 31.

Expansão da economia

Na ocasião, ele defendeu que o crescimento da arrecadação seja resultado da expansão da economia, da atração de novos investimentos e da geração de empregos.

O postulante ao governo da Bahia apontou que o Estado deve criar condições para ampliar a atividade econômica e, consequentemente, aumentar a arrecadação sem elevar a carga tributária.

Segundo o ex-prefeito de Salvador, a estratégia passa por aproveitar as vocações dos 27 territórios de identidade da Bahia, direcionando investimentos em infraestrutura de acordo com o potencial econômico de cada região.

“Nós precisamos criar os meios para a economia baiana crescer e, a partir de novos negócios, da geração de emprego e da dinamização de cada região da Bahia, ampliar as oportunidades. Nós temos 27 territórios de identidade, cada um deles tem a sua vocação, cada território tem o seu potencial, e nós vamos precisar aproveitar ao máximo esse potencial”, disse.

"Eu não vejo como aumentar impostos em nosso estado. Ao contrário, eu quero ser parceiro de quem topar produzir, acreditar e criar emprego na Bahia”, completou.

Parceria com prefeitos

Na mesma entrevista, ACM Neto reafirmou o compromisso de trabalhar em parceria com todos os prefeitos do interior da Bahia, caso seja eleito, sem fazer distinção política. Segundo ele, os temas essenciais à vida da população serão tratados com responsabilidade, sem a contaminação do processo eleitoral.

“Eu não vou fazer distinção e não vou pedir ao prefeito para saber se ele é filiado ao partido A, B ou C. Eu quero trabalhar com os 417 prefeitos de toda a Bahia, com os que estão votando comigo e com os que não estão votando comigo", afirmou ACM Neto.

"Passou a eleição, a gente desmonta o palanque, acaba a disputa. As questões fundamentais para mudar a vida dos baianos, segurança pública, saúde, educação, geração de emprego, apoio à agricultura, tudo isso passa por uma parceria entre o Estado e as prefeituras”, acrescentou.