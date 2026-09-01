Renan Santos enfrenta nova reviravolta após suspensão de redes sociais

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Uma nova reviravolta na candidatura de Renan Santos (Missão) foi registrada nesta terça-feira, 1º. Desta vez, protagonizada pela empresa Meta, responsável pelo Instagram e Facebook.

Isso porque o candidato ao Planalto sofreu um novo revés e teve as suas contas nas redes sociais suspensas, assim como o seu canal no YouTube e o perfil no TikTok.

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A decisão ocorre um dia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspender a sua candidatura, sob a justificativa de que descumprimento das regras de cadastro de canais digitais. Veja as três medidas determinadas pelo ministro Dias Toffoli contra a campanha de Renan Santos.

suspensão da realização de propaganda eleitoral da chapa majoritária do Missão por meio de quaisquer endereços eletrônicos de site, blog, rede social, sítio de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas não informados tempestivamente à Justiça Eleitoral;

suspensão de repasses de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) à chapa majoritária e da realização de gastos com eventuais recursos já repassados;

suspensão do direito de participar de debates em rádio, televisão, podcasts ou quaisquer outros meios de comunicação.

Entenda a decisão do TSE contra campanha de Renan Santos

Segundo Dias Toffoli, a campanha de Renan Santos utilizou perfis irregulares nas plataformas digitais para fazer campanha eleitoral.

Ao registrar a candidatura, o candidato informou apenas dois perfis por meio dos quais faria campanha. No entanto, de acordo com Toffoli, o partido Missão vinha fazendo campanha por outros 16 canais nas redes sociais, que só foram reportados ao TSE 12 dias depois do registro eleitoral de Renan Santos.

Arthur Rollo afirmou que a defesa deve questionar os “12 dias” citados pelo ministro. Segundo o advogado, o registro da candidatura foi feito em 7 de agosto, mas a campanha só se iniciou oficialmente no dia 16 e a retificação foi enviada no dia 19.

AtlasIntel: Augusto Cury desbanca Renan Santos e rebaixa candidato a 4ª posição

A nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na última segunda-feira, 31, Renan Santos aparece com 7,6% das intenções de voto, sendo desbancado pelo candidato Augusto Cury (Avante) que cresceu no levantamento e passou a pontuar com 7,8%, percentual registrado pelo postulante em julho.

Veja os números de intenção de voto no 1º turno:

Lula (PT): 43,6%;

Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%;

Augusto Cury: 7,8%;

Renan Santos (Missão): 7,6%;

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%;

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg entrevistou 5.014 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 26 e 30 de agosto de 2026. A margem de erro é de ±1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07972/2026.