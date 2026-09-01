Renan Santos planeja agenda no Nordeste após ter campanha restrita

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Candidato à Presidência, Renan Santos (Missão) planeja “intensivão” de agendas de campanha na Região Nordeste, no próximo fim de semana. Ele foi impedido de fazer campanha na internet, mas foi liberado para ir às ruas.

O presidenciável fará comícios em três capitais nordestinas:

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Recife (PE), na sexta-feira, 4;

Fortaleza (CE), no sábado, 5;

São Luís (MA), no domingo, 6.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, além de se apresentar ao eleitorado das três cidades, Renan Santos pretende ajudar a alavancar as candidaturas dos candidatos do Missão a governador e a senador nos três estados.

Durante as agendas, Renan pretende focar no tema da segurança pública. Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que Pernambuco, Ceará e Maranhão figuram entre os 10 estados mais violentos do Brasil em 2025.

Suspensão da campanha

Dias Toffoli, ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), impôs, na segunda-feira, 31, restrições à campanha de Renan Santos, alegando que, por ter demorado a informar os perfis da campanha, eles continuariam a ser recomendados nas redes sociais.

Toffoli proibiu que a campanha do Missão faça propaganda nos perfis que não foram informados previamente. Além disso, o ministro suspendeu a participação do candidato em debates e o uso do fundo eleitoral.

Renan ainda pode fazer campanha de rua e distribuir material gráfico. O Missão deverá apresentar os dados requisitados por Toffoli ao TSE e recorrer à Corte Eleitoral para tentar liberar os perfis.