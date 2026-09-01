"Gratidão da minha vida a você", diz Vorcaro a Alexandre de Moraes

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Um relatório da Polícia Federal (PF), nesta terça, 01, revelou mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.

Os registros indicam trocas de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de 2025.

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De acordo com o documento da investigação, as comunicações ocorreram dias antes da prisão preventiva de Vorcaro. No dia 14 de novembro de 2025, o banqueiro enviou texto ao magistrado afirmando possuir "gratidão da vida" e mencionando que familiares e funcionários teriam uma dívida com a família do ministro.

Cronograma dos fatos

14 de novembro de 2025 : envio das mensagens registradas no relatório da Polícia Federal.

: envio das mensagens registradas no relatório da Polícia Federal. 17 de novembro de 2025 : prisão preventiva de Daniel Vorcaro realizada no Aeroporto de Guarulhos.

: prisão preventiva de Daniel Vorcaro realizada no Aeroporto de Guarulhos. Novembro de 2025 : deflagração da Operação Compliance Zero e liquidação do Banco Master pelo Banco Central.

: deflagração da Operação Compliance Zero e liquidação do Banco Master pelo Banco Central. 1 de setembro de 2026 : divulgação pública do relatório da PF contendo o teor das mensagens.

O material apreendido integra as investigações conduzidas pelas autoridades federais sobre a instituição financeira e seus dirigentes.