Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

RELATÓRIO DA PF

"Gratidão da minha vida a você", diz Vorcaro a Alexandre de Moraes

Relatório da PF aponta mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes antes de prisão

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Trocas de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes
Trocas de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes - Foto: Reprodução internet
Eleições 2026

Um relatório da Polícia Federal (PF), nesta terça, 01, revelou mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.

Os registros indicam trocas de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de 2025.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o documento da investigação, as comunicações ocorreram dias antes da prisão preventiva de Vorcaro. No dia 14 de novembro de 2025, o banqueiro enviou texto ao magistrado afirmando possuir "gratidão da vida" e mencionando que familiares e funcionários teriam uma dívida com a família do ministro.

Cronograma dos fatos

  • 14 de novembro de 2025: envio das mensagens registradas no relatório da Polícia Federal.
  • 17 de novembro de 2025: prisão preventiva de Daniel Vorcaro realizada no Aeroporto de Guarulhos.
  • Novembro de 2025: deflagração da Operação Compliance Zero e liquidação do Banco Master pelo Banco Central.
  • 1 de setembro de 2026: divulgação pública do relatório da PF contendo o teor das mensagens.

O material apreendido integra as investigações conduzidas pelas autoridades federais sobre a instituição financeira e seus dirigentes.

Leia Também:

POLÍTICA

Mendonça derruba sigilo das mensagens de Vorcaro a Moraes
Mendonça derruba sigilo das mensagens de Vorcaro a Moraes imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Alexandre de Moraes Banco MAster STF Vorcaro

Relacionadas

Mais lidas