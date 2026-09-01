RELATÓRIO DA PF
"Gratidão da minha vida a você", diz Vorcaro a Alexandre de Moraes
Relatório da PF aponta mensagens de Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes antes de prisão
Um relatório da Polícia Federal (PF), nesta terça, 01, revelou mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.
Os registros indicam trocas de mensagens entre o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em novembro de 2025.
De acordo com o documento da investigação, as comunicações ocorreram dias antes da prisão preventiva de Vorcaro. No dia 14 de novembro de 2025, o banqueiro enviou texto ao magistrado afirmando possuir "gratidão da vida" e mencionando que familiares e funcionários teriam uma dívida com a família do ministro.
Cronograma dos fatos
- 14 de novembro de 2025: envio das mensagens registradas no relatório da Polícia Federal.
- 17 de novembro de 2025: prisão preventiva de Daniel Vorcaro realizada no Aeroporto de Guarulhos.
- Novembro de 2025: deflagração da Operação Compliance Zero e liquidação do Banco Master pelo Banco Central.
- 1 de setembro de 2026: divulgação pública do relatório da PF contendo o teor das mensagens.
O material apreendido integra as investigações conduzidas pelas autoridades federais sobre a instituição financeira e seus dirigentes.