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CASO MASTER

Moraes e Mendonça quase chegam às vias de fato após quebra de sigilo

André Mendonça derrubou sigilo das conversas entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes

Leo Almeida
Por
André Mendonça e Moraes conversaram nesta terça
André Mendonça e Moraes conversaram nesta terça - Foto: Nelson Jr. | SCO | STF
Eleições 2026

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e André Mendonça, quase foram às vias de fato nesta terça-feira, 1º, após a quebra no sigilo das conversas com o ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro. Após o aprofundamento das investigações, Moraes teria solicitado uma reunião com Mendonça, mas, durante a conversa, a discussão ficou acalorada.

De acordo com informações da coluna Andrezza Matais, do Metrópoles, o bate-boca entre os dois ficou perto de culminar em agressões físicas. Durante o embate, Moraes teria acusado o colega de Corte de direcionar as investigações contra ele, enquanto Mendonça questionou como o ministro tomou conhecimento das informações de quebra de sigilo, as quais deveriam ocorrer sob segredo de justiça.

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A reportagem afirmou que Moraes descobriu a determinação de Mendonça para que a PF revelasse quem era o interlocutor de Vorcaro em uma conversa na qual eram citados o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A PF averiguou que se tratava de Moraes. No diálogo, Vorcaro pede ao ministro “proteção” de Gonet e Andrei Rodrigues.

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Após a discussão, Alexandre de Moraes agora estaria articulando uma espécie de “contra-ataque” contra André Mendonça.

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Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster STF

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