Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

FARRA

Prefeito troca 152 baterias em menos de um ano na frota de município

Entre julho de 2022 e outubro de 2024, Ibitiara comprou 244 baterias para 51 veículos

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Wilson de Bududa, prefeito de Ibitiara (PSD)
Wilson de Bududa, prefeito de Ibitiara (PSD) - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) acatou, nesta quarta-feira, 2, denúncia contra o prefeito de Ibitiara, Wilson dos Santos Souza, conhecido como Wilson de Bududa, referente a irregularidades na aquisição e substituição de baterias para a frota pública.

O parecer da conselheira Camila Vasquez resultou na aplicação de multa de R$ 3 mil ao gestor.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Contratos questionados

A apuração questionou os contratos com o fornecedor "Elio Soares Rodrigues". Entre julho de 2022 e outubro de 2024, o município comprou 244 baterias para 51 veículos, realizando 203 trocas.

Do total, 152 substituições ocorreram em prazos inferiores a 12 meses no mesmo automóvel.

Para a relatora, o volume de trocas em curto intervalo é desproporcional e sinaliza defeitos nos itens fornecidos — o que exigiria acionamento de garantia — ou problemas mecânicos na frota não corrigidos pela administração.

Irregularidades

O processo também expôs a fragilidade dos controles internos. A própria defesa reconheceu a ausência de ordens de serviço individualizadas, laudos técnicos e histórico de manutenção por veículo.

A relatora concluiu que, embora não haja provas de dano direto aos cofres públicos, restou comprovada a falha na fiscalização dos contratos. A decisão cabe recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Baterias da frota controle interno Fiscalização de contratos irregularidades Prefeito Ibitiara tribunal de contas

Relacionadas

Mais lidas