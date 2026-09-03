Prefeito troca 152 baterias em menos de um ano na frota de município

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O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) acatou, nesta quarta-feira, 2, denúncia contra o prefeito de Ibitiara, Wilson dos Santos Souza, conhecido como Wilson de Bududa, referente a irregularidades na aquisição e substituição de baterias para a frota pública.

O parecer da conselheira Camila Vasquez resultou na aplicação de multa de R$ 3 mil ao gestor.

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Contratos questionados

A apuração questionou os contratos com o fornecedor "Elio Soares Rodrigues". Entre julho de 2022 e outubro de 2024, o município comprou 244 baterias para 51 veículos, realizando 203 trocas.

Do total, 152 substituições ocorreram em prazos inferiores a 12 meses no mesmo automóvel.

Para a relatora, o volume de trocas em curto intervalo é desproporcional e sinaliza defeitos nos itens fornecidos — o que exigiria acionamento de garantia — ou problemas mecânicos na frota não corrigidos pela administração.

Irregularidades

O processo também expôs a fragilidade dos controles internos. A própria defesa reconheceu a ausência de ordens de serviço individualizadas, laudos técnicos e histórico de manutenção por veículo.

A relatora concluiu que, embora não haja provas de dano direto aos cofres públicos, restou comprovada a falha na fiscalização dos contratos. A decisão cabe recurso.