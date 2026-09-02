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MUDANÇA

Prefeita anuncia saída do União Brasil e aproximação com Jerônimo

Magnólia Barreto ressaltou que medida visa ampliar canais de interlocução com esfera estadual

Rodrigo Tardio
Por
Gestora enfatizou que movimento faz parte de readequação no posicionamento político
Gestora enfatizou que movimento faz parte de readequação no posicionamento político - Foto: Roberto Santos
Eleições 2026

A prefeita do município de Uruçuca, Magnólia Barreto, comunicou oficialmente a saída do União Brasil. A declaração foi divulgada por meio de nota pública encaminhada à imprensa.

De acordo com a chefe do Executivo municipal, o desligamento decorre da atual convergência política e administrativa estabelecida com a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

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Magnólia ressaltou que a medida visa ampliar os canais de interlocução com a esfera estadual para atrair investimentos, obras públicas e melhorias estruturais para a sede do município, o distrito de Serra Grande e as comunidades rurais.

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Readequação

A gestora enfatizou que o movimento faz parte de uma readequação no posicionamento político, sem que represente ruídos, atritos ou divergências com a liderança e os quadros do União Brasil.

Ela reafirmou o compromisso de manter as ações focadas no desenvolvimento local, pautadas pelo diálogo e pela busca de parcerias estratégicas em benefício da população de Uruçuca.

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Tags

desenvolvimento local governo estadual investimentos públicos Magnólia Barreto União Brasil uruçuca

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