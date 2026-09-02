MUDANÇA
Prefeita anuncia saída do União Brasil e aproximação com Jerônimo
Magnólia Barreto ressaltou que medida visa ampliar canais de interlocução com esfera estadual
A prefeita do município de Uruçuca, Magnólia Barreto, comunicou oficialmente a saída do União Brasil. A declaração foi divulgada por meio de nota pública encaminhada à imprensa.
De acordo com a chefe do Executivo municipal, o desligamento decorre da atual convergência política e administrativa estabelecida com a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
Magnólia ressaltou que a medida visa ampliar os canais de interlocução com a esfera estadual para atrair investimentos, obras públicas e melhorias estruturais para a sede do município, o distrito de Serra Grande e as comunidades rurais.
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Readequação
A gestora enfatizou que o movimento faz parte de uma readequação no posicionamento político, sem que represente ruídos, atritos ou divergências com a liderança e os quadros do União Brasil.
Ela reafirmou o compromisso de manter as ações focadas no desenvolvimento local, pautadas pelo diálogo e pela busca de parcerias estratégicas em benefício da população de Uruçuca.