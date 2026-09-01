Escândalo do Master complica Alexandre de Moraes e agrava crise no STF

A quebra do sigilo das mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes nesta terça-feira, 1, após decisão de André Mendonça, coloca o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) como protagonista absoluto do escândalo do Banco Master.

O episódio, porém, não atinge apenas Moraes, mas também toda a Suprema Corte, que se vê diante de uma das suas maiores crises de imagem em mais de 100 anos.

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O primeiro grande desafio do STF é recuperar a credibilidade perante a opinião pública, já arranhada com decisões recentes de magistrados do Judiciário, principalmente no âmbito político.

Moraes, que não é o único ministro citado dentro das investigações, já que Dias Toffoli também é apontado como peça fundamental do tabuleiro, agora é visto como um ‘problema’ para que os demais membros da Corte não sejam atingidos com o escândalo.

Elo de Vorcaro com esposa de Moraes expõe ministro

As mensagens divulgadas nesta terça, 1, colocam Alexandre de Moraes ainda mais exposto, uma vez que o elo do escritório de advocacia da sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com o Master de Vorcaro, que chegou a todas as esferas do poder, foi reforçado.

Coube ao magistrado fazer a edição de um dos contratos firmados com o banco, no valor de R$ 131 milhões. Em nota, o escritório negou qualquer irregularidade no ato, uma vez que Moraes teria atuado enquanto marido de Viviane, não como membro do STF.

Foto: Evaristo Sá | AFP

"Diante da inexistência de previsão de atuação no STF ou de qualquer impedimento legal, uma vez que o ministro Alexandre de Moraes jamais julgou qualquer causa envolvendo o Banco Master, o contrato foi assinado e os serviços advocatícios devidamente prestados", diz a nota.

Conversas com Vorcaro colocam Moraes sob suspeita

Em uma das conversas registradas entre Vorcaro e Moraes, o então banqueiro chegou a questionar o ministro sobre uma possibilidade de fuga do Brasil às vésperas da sua prisão, em novembro de 2025.

A troca de mensagens abre margem para interpretações sobre o papel de Moraes dentro do escândalo, lhe colocando também na mira como um possível informante das etapas da operação Compliance Zero.

Outra troca de mensagens, já no dia da prisão de Vorcaro, em 17 de novembro de 2025, mostra a preocupação do banqueiro e empresário sobre o mandado de prisão expedido contra ele.

Bolsonaristas articulam impeachment de Moraes

A repercussão da divulgação das conversas colocou o bloco bolsonarista do Senado, liderado por Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência da República, em alerta.

O grupo, defensor do impeachment de Moraes, apresentou um novo pedido de afastamento ao ministro, de autoria do senador Carlos Viana (PSD-MG). Embora precise de um considerável número de votos, a possibilidade volta a ganhar força com a ‘calculadora’.

A eleição de dois terços do Senado em outubro coloca nas mãos dos bolsonaristas a oportunidade de ganhar maioria absoluta na Casa, o que facilitaria um eventual impeachment de Moraes.

Alexandre de Moraes deve viver semanas turbulentas

Os novos desdobramentos do caso Master empurram Moraes para semanas turbulentas, onde ele terá que enfrentar o próprio STF, principalmente na figura de André Mendonça, hoje seu principal algoz na Corte.

Moraes também deve ser alvo de uma pressão para renúncia nos próximos dias, como já tem sido discutido nos bastidores do poder. O ministro, que pouco tempo atrás tinha o status de mais poderoso do STF, agora se tornou ‘telhado de vidro’ para os demais membros do Supremo.

PGR pede nulidade de relatório

A Procuradoria-Geral da República pediu, ainda nesta terça, 1, a nulidade do relatório da Polícia Federal que cita a relação entre Moraes e Daniel Vorcaro.

Segundo Paulo Gonet, titular da PGR, Mendonça não teria poder para pedir as informações divulgadas, excedendo “os limites da competência”.

“A ordem dada à autoridade policial para investigar pessoas específicas, sem pedido do Ministério Público e sem iniciativa da autoridade policial, é nula, por exceder os limites de competência do magistrado”, diz a PGR em sua manifestação.