TSE libera campanha presidencial de Renan Santos

Siga o A TARDE no Google

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), liberou, nesta terça-feira, 1, a realização da propaganda eleitoral de Renan Santos (Missão), candidato à presidência da República, no âmbito digital.

Na última segunda, 31, Toffoli havia determinado a suspensão da campanha de Renan, justificando que o candidato não havia apresentado à Justiça Eleitoral todos os perfis que seriam usados por ele, como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a nova decisão do magistrado do STF, Renan Santos poderá novamente acessar suas contas nas redes sociais, assim como participar de debates e sabatinas nas emissoras de rádio e televisão.

Renan Santos faz discurso contra o STF

Após a decisão da segunda, 31, Renan Santos se manifestou contra Dias Toffoli, afirmando que a suspensão de sua campanha era "ilegal".

"O Ministério Público Eleitoral, lá no TSE, disse o seguinte: estão preenchidos todos os requisitos, não existem ineligibilidades. E aí vem uma decisão, ou três decisões de ofício [que suspendem a campanha]. Nós não temos dúvida de que essa decisão é ilegal”, disparou Renan Santos.

