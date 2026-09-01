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ELEIÇÕES

TSE libera campanha presidencial de Renan Santos

Renan estava proibido de participar de debates e com redes bloqueadas

Cássio Moreira
Por
Renan Santos pode retomar campanha presidencial
Renan Santos pode retomar campanha presidencial - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), liberou, nesta terça-feira, 1, a realização da propaganda eleitoral de Renan Santos (Missão), candidato à presidência da República, no âmbito digital.

Na última segunda, 31, Toffoli havia determinado a suspensão da campanha de Renan, justificando que o candidato não havia apresentado à Justiça Eleitoral todos os perfis que seriam usados por ele, como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Com a nova decisão do magistrado do STF, Renan Santos poderá novamente acessar suas contas nas redes sociais, assim como participar de debates e sabatinas nas emissoras de rádio e televisão.

Renan Santos faz discurso contra o STF

Após a decisão da segunda, 31, Renan Santos se manifestou contra Dias Toffoli, afirmando que a suspensão de sua campanha era "ilegal".

"O Ministério Público Eleitoral, lá no TSE, disse o seguinte: estão preenchidos todos os requisitos, não existem ineligibilidades. E aí vem uma decisão, ou três decisões de ofício [que suspendem a campanha]. Nós não temos dúvida de que essa decisão é ilegal”, disparou Renan Santos.

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Tags

eleições no Brasil Renan Santos STF

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