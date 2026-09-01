Troca de nomes: PSB esclarece falta de verba para Vitor Bonfim

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O PSB baiano procurou o portal A TARDE, na tarde desta terça-feira, 1º, para esclarecer a situação envolvendo a doação à campanha do candidato a deputado federal, Vitor Bonfim.

Até pouco depois das 14h30 de hoje, quando a reportagem fez o levantamento na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado estadual ainda não tinha recebido nenhum valor oriundo da direção nacional do partido.

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A situação contrastava com a vivida por nomes grandes do partido, a exemplo dos deputados federais de mandato, Lídice da Mata e Mário Negromonte Jr: cada um deles recebeu um aporte de R$ 1 milhão do diretório nacional do PSB.

Menor apelo

Até mesmo em comparação com nomes considerados de menor apelo, ele fica para trás. Elisângela Araújo, que recentemente deixou o PT e migrou para o ninho socialista, já recebeu R$ 400 mil.

Outros exemplos são o ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Marchesini, que recebeu R$ 80 mil, e Bruno Carinhanha, cuja campanha terá acesso a R$ 120 mil.

Um caso curioso que chama atenção nessa divisão dos recursos é o candidato Teteia do Jegue, de Santa Cruz Cabrália (sul do estado), que recebeu recursos na ordem de R$ 20 mil para a campanha.

Equívoco no repasse

Em contato com o portal A TARDE, o diretório estadual do PSB informou que houve um equívoco no repasse da doação. O montante que deveria ter ido para Vitor Bonfim foi destinado, conforme o grupo, para um candidato a deputado estadual com os dois primeiros nomes iguais aos dele: João Vitor.

O nome completo do deputado Vitor Bonfim é: João Vitor de Castro Lino Bonfim. O do postulante a Alba é João Vitor Torres Cardoso.

Ainda conforme o diretório estadual, o equívoco já está sendo corrigido e o valor a ser encaminhado ao Vitor Bonfim "original" deverá ser depositado nos próximos dias.