Deputado baiano fica sem verba enquanto figurões embolsam R$ 1 milhão

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O deputado estadual e candidato a deputado federal, Vitor Bonfim (PSB), ainda não foi agraciado pelo próprio partido com a doação financeira para a campanha à Câmara em Brasília.

A situação contrasta com a realidade vivida por outros nomes fortes da legenda, como Mário Negromonte Júnior e Lídice da Mata: ambos tiveram acesso a um aporte de R$ 1 milhão oriundo do diretório nacional.

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Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No perfil do candidato, há uma doação, no valor de R$ 100 mil, feita por ele mesmo.

Ademais, o parlamentar declarou ter mais de R$ 5 milhões em bens à Corte Eleitoral. Entre eles, um apartamento em Salvador no valor de R$ 2.266.974,02 e 50% de uma empresa no valor de R$ 1,5 milhão.

Página do candidato a deputado federal Vitor Bonfim (PSB) na plataforma DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Contraste com nomes menores

No entanto, pelo menos por enquanto, Vitor Bonfim ainda não recebeu o seu quinhão na divisão de recursos de campanha. Até mesmo em comparação com nomes considerados de menor apelo, ele fica para trás.

Elisângela Araújo, que recentemente deixou o PT e migrou para o ninho socialista, já recebeu R$ 400 mil. Outros exemplos são o ex-comandante do Corpo de Bombeiros da Bahia, Coronel Marchesini, que recebeu R$ 80 mil, e Bruno Carinhanha, cuja campanha terá acesso a R$ 120 mil.

Um caso curioso que chama atenção nessa divisão dos recursos é o candidato Teteia do Jegue, de Santa Cruz Cabrália (sul do estado), que recebeu recursos na ordem de R$ 20 mil para a campanha.

Quem é Vitor Bonfim?

João Vitor de Castro Lino Bonfim, mais conhecido como Vitor Bonfim, é um advogado que nasceu em 25 de julho de 1981 na cidade de Ibotirama, oeste da Bahia.

Filho do ex-deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), João Bonfim, ele já exerceu, por dois mandatos consecutivos, o cargo de vereador na cidade de Guanambi, no sudoeste baiano.

Atualmente, cumpre o seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Além disso, atuou como Secretário da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri) entre 2015 e 2018.