Augusto Cury diz ter doutorado não feito em plano de governo

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) citou em seu plano de governo uma formação de doutorado que, na verdade, não foi realizada. No texto protocolado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidenciável declarou ter cursado o doutorado em Psicologia Multifocal pela Florida Christian University (FCU), dos Estados Unidos. A informação também consta no site oficial do candidato.

Site de Augusto Cury com a informação de doutorado em Psicologia - Foto: 01/09/2026 | Captura de tela

Em seu Currículo Lattes, no entanto, Cury apresenta apenas um doutorado em Administração, sendo um Doctor of Business Administration (DBA), conforme a descrição na plataforma. Ele obteve o certificado pela mesma instituição estadunidense entre 2010 e 2013.

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Além disso, a Psicologia Multifocal não corresponde ao nome do doutorado registrado no currículo acadêmico de Cury. Trata-se de uma teoria desenvolvida pelo próprio escritor em uma de suas principais obras, apresentada por ele como uma abordagem sobre o funcionamento da mente, das emoções e da construção dos pensamentos.

Próprio Cury já negou

De acordo com reportagem da Folha de S.Paulo, o próprio Augusto Cury já negou deter o doutorado em Psicologia. Em artigo publicado no Observatório da Imprensa em julho deste ano, após ser questionado sobre as inconsistências de formação, Cury reafirmou ser graduado em Medicina e PhD em Administração.

“Minha formação não é secreta. Sou graduado em Medicina. Meu Currículo Lattes registra Doctor of Business Administration pela Florida Christian University, concluído em 2013, com trabalho sobre o Programa FreeMind. Não apresento esse título como doutorado acadêmico em Psicologia. A Teoria da Inteligência Multifocal e a expressão Síndrome do Pensamento Acelerado são construções teóricas próprias”, escreveu Cury no artigo.

Teoria não teria sido revisada

Em razão de não ter carreira acadêmica na Psicologia, a Teoria da Inteligência Multifocal, criada por Cury, não teria passado por um método científico tradicional, sem a revisão de especialistas e pesquisadores com formação formal na área. Em 2018, inclusive, o candidato declarou que era “muito difícil desenvolver uma nova teoria psicológica nos dias atuais”.

“Ainda mais em uma nação saturada de preconceitos, que importa tudo, incluindo o conhecimento, que não valoriza seus cientistas e pensadores. Fundamentado nos alicerces da humildade, digo que estudei áreas que brilhantes pensadores, como Freud, Piaget, Adler e Skinner, não tiveram oportunidade de teorizar ou aprofundar”, disse Cury em entrevista ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp).