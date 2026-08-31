DISPUTA PELA PRESIDÊNCIA
Augusto Cury chega a 7,8% e vira principal nome da terceira via
Candidato à Presidência está na frente de Renan Santos e Ronaldo Caiado
A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta segunda-feira, 31, colocou o escritor Augusto Cury (Avante) como o principal nome da chamada terceira via na disputa pela Presidência da República em 2026.
Cury aparece com 7,8% das intenções de voto no primeiro turno, um salto em relação aos 1% registrados na pesquisa anterior, divulgada em julho.
Com o resultado, o escritor assume a terceira posição, à frente de outros candidatos que também buscam se apresentar como alternativas à disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
Veja os cinco primeiros colocados no 1º turno:
- Lula (PT): 43,4% das intenções de voto
- Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%
- Augusto Cury (Avante): 7,8%
- Renan Santos (Missão): 7,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
A pesquisa ouviu 5.014 pessoas entre os dias 25 e 30 de agosto. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Único com saldo positivo de imagem
O crescimento de Cury na pesquisa também aparece na avaliação que os eleitores fazem da imagem dele.
Entre os principais candidatos, ele é o único que tem uma avaliação positiva maior do que a negativa.
O escritor é visto de forma positiva por 34% dos entrevistados, enquanto 30% têm uma imagem negativa. Outros 36% disseram não conhecê-lo o suficiente para avaliar a imagem.
Onde Cury tem mais força
A pesquisa mostra que o desempenho de Augusto Cury varia conforme o perfil do eleitor.
Os maiores índices de intenção de voto aparecem entre os seguintes grupos:
- Eleitores de 25 a 34 anos: 19,8%, maior percentual entre as faixas etárias;
- Eleitores com renda de até R$ 2 mil: 14,7%;
- Eleitores independentes: 19,2%;
- Eleitores que não sabem ou não informam a identificação política: 29,1%;
- Eleitores das regiões Norte e Centro-Oeste: 13,5% em cada região;
- Eleitores evangélicos: 13%.
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Críticas após sabatina no Jornal Nacional
A participação de Augusto Cury na sabatina do Jornal Nacional, no último sábado, 29, repercutiu negativamente após o candidato apresentar propostas criticadas pela falta de detalhamento e de viabilidade.
Entre as propostas apresentadas, estão:
- Uso de drones contra o feminicídio: sugeriu a utilização de drones como ferramenta de apoio no combate à violência contra a mulher;
- Influenciadores digitais na diplomacia: sugeriu colocar influencers em consulados e embaixadas para vender a imagem do Brasil para outros países.