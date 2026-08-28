Crescimento de Augusto Cury nas redes acende alerta e pode chegar ao TSE

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O crescimento acelerado do escritor e candidato à Presidência da República, Augusto Cury (Avante), nas redes sociais nos últimos dias acendeu um alerta entre as campanhas adversárias.

O movimento, considerado incomum por integrantes das equipes de outros presidenciáveis, passou a ser acompanhado de perto diante da possibilidade de eventual irregularidade.

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De acordo com informações da coluna de Jussara Soares, da CNN Brasil, integrantes das campanhas de Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) afirmam que monitoram a evolução do perfil de Cury e os padrões de engajamento.

Segundo esses interlocutores, caso sejam identificados indícios de irregularidades, o assunto poderá ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A atenção das campanhas aumentou após o primeiro debate entre os presidenciáveis, realizado pela Band no último domingo, 23.

Desde então, Cury registrou forte aumento no número de seguidores, nas menções nas redes e nas buscas pelo seu nome no Google.

Vídeos relacionados ao candidato também passaram a circular em maior volume, principalmente no Instagram.

O crescimento chama atenção porque pesquisas de intenção de voto mostram Cury com apenas 2% das preferências do eleitorado.

Estratégia de campanha

A alta nas redes ocorre em um momento em que Cury terá apenas 35 segundos de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que começa nesta sexta-feira, 28.

A estratégia do candidato é se apresentar como um agente da despolitização e utilizar o espaço no rádio e na TV para levar o eleitor às redes sociais, onde já possui uma base expressiva de seguidores.