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FENÔMENO NAS REDES

Candidato à Presidência ganha 1 milhão de seguidores após debate

Augusto Cury teve salto impressionante no Instagram nos últimos dias

Anderson Ramos
Por
Augusto Cury é candidato à Presidência da República pelo Avante.
Augusto Cury é candidato à Presidência da República pelo Avante. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Augusto Cury (Avante) foi o candidato à Presidência da República que ganhou mais seguidores nas redes sociais nos últimos dias. No Instagram, o perfil de Cury ganhou 1,55 milhão de seguidores depois do debate na TV Band no último domingo, 22.

Segundo levantamento da Vox Radar, o perfil do escritor saltou de cerca de 8,3 milhões para 9,9 milhões de pessoas, um aumento de 19,4% de seguidores.

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De acordo com os dados, antes do encontro com os presidenciáveis, a base de Cury crescia em cerca de 5 mil seguidores diários.

Interações

De acordo com a pesquisa, Augusto Cury registrou um crescimento no dia do debate, com 13.869 citações. No entanto, o candidato do Avante cresceu mais nas redes nesta quarta-feira, 26, com 20.193 alusões ao nome.

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Segundo a ferramenta Google Trends, métrica oficial de pesquisas do Google, antes do debate o nome do candidato registrava em média 2,9 pontos no índice da plataforma, que mede as buscas em uma escala de 0 a 100, número que passou para 49 no dia após o evento e atingiu o pico de 100 na noite da última quarta.

De acordo com a métrica, o volume de buscas é 900% maior do que na semana anterior.

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Tags

Augusto Cury eleições no Brasil redes sociais

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