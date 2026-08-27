Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

"Trans de direita" erra nível de escolaridade no registro do TSE

Influenciadora bolsonarista é candidata a deputada federal

Gustavo Nascimento
Por
Sophia Barclay, candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, ficou conhecida como "trans de direita" nas redes sociais
Sophia Barclay, candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, ficou conhecida como "trans de direita" nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais
Eleições 2026

A influenciadora Sophia Barclay, que ficou conhecida nas redes sociais como “trans de direita”, errou o próprio nível de escolaridade ao se registrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já filiada ao Partido Liberal (PL), ela é candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo.

No TSE, Sophia Barclay declarou possuir ensino superior completo, mas o documento enviado para comprovar a escolaridade não condiz com o grau de instrução assinalado. De acordo com dados obtidos pela Consulta Pública Unificada, o documento encaminhado à Justiça Eleitoral foi um histórico escolar do ensino fundamental II, comprovando apenas que a candidata concluiu a 7ª série em 2014.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • 1 de 2 Registro da candidatura de Sophia Barclay no TSE
    Registro da candidatura de Sophia Barclay no TSE |
  • 2 de 2 Registro escolar de Sophia Barclay
    Registro escolar de Sophia Barclay |

Após a repercussão do erro no sistema do TSE, a assessoria da influenciadora afirmou que a informação de que ela possui ensino superior completo foi incluída por engano durante o registro da candidatura.

Além disso, a assessoria de Sophia Barclay afirmou ao Metrópoles que a candidata abandonou os estudos aos 15 anos, após ser expulsa de casa. Ela retomou os estudos em 2023 e concluiu o ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Leia Também:

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição
Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição imagem

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro declara apoio a Eduardo Cunha, preso por corrupção
Flávio Bolsonaro declara apoio a Eduardo Cunha, preso por corrupção imagem

RELATO

Daniel Vorcaro presta depoimento em inquérito sobre propina no BC
Daniel Vorcaro presta depoimento em inquérito sobre propina no BC imagem

Sophia Barclay, que se declara nas redes sociais como “a maior voz Anti-Woke do Brasil”, esteve envolvida em uma polêmica recente ao criticar programas de auxílios assistenciais, apesar de ser beneficiária do Bolsa Família desde 2018.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições Política Sophia Barclay TSE

Relacionadas

Mais lidas