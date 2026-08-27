"Trans de direita" erra nível de escolaridade no registro do TSE

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A influenciadora Sophia Barclay, que ficou conhecida nas redes sociais como “trans de direita”, errou o próprio nível de escolaridade ao se registrar no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já filiada ao Partido Liberal (PL), ela é candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo.

No TSE, Sophia Barclay declarou possuir ensino superior completo, mas o documento enviado para comprovar a escolaridade não condiz com o grau de instrução assinalado. De acordo com dados obtidos pela Consulta Pública Unificada, o documento encaminhado à Justiça Eleitoral foi um histórico escolar do ensino fundamental II, comprovando apenas que a candidata concluiu a 7ª série em 2014.

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1 de 2 Registro da candidatura de Sophia Barclay no TSE | Foto: Reprodução | TSE

2 de 2 Registro escolar de Sophia Barclay | Foto: Reprodução

Após a repercussão do erro no sistema do TSE, a assessoria da influenciadora afirmou que a informação de que ela possui ensino superior completo foi incluída por engano durante o registro da candidatura.

Além disso, a assessoria de Sophia Barclay afirmou ao Metrópoles que a candidata abandonou os estudos aos 15 anos, após ser expulsa de casa. Ela retomou os estudos em 2023 e concluiu o ensino médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Sophia Barclay, que se declara nas redes sociais como “a maior voz Anti-Woke do Brasil”, esteve envolvida em uma polêmica recente ao criticar programas de auxílios assistenciais, apesar de ser beneficiária do Bolsa Família desde 2018.