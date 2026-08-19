Candidata que criticou Bolsa Família recebe benefício do programa

A candidata a deputada federal por São Paulo Sophia Barclay (PL), mais conhecida como “Trans de Direita”, costuma criticar programas como Bolsa Família e o Gás do Povo, benefícios os quais ela mesmo é usuária.

Dados do Portal da Transparência mostram que ela é beneficiária do Bolsa Família desde 2018. No Gás do Povo, programa que amplia o acesso ao gás de cozinha a famílias de baixa renda, há registro do benefício em seu nome desde março deste ano.

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Segundo os dados públicos, Barclay começou a receber o Bolsa Família em maio de 2018, quando ainda tinha 18 anos e morava no Rio de Janeiro. Em 2025, foram R$ 6 mil em benefícios do Novo Bolsa Família, o maior valor registrado no período.

Os dados também mostram que ela recebeu, em março deste ano, o benefício relacionado ao programa Gás do Povo. Seu cadastro no benefício tem vigência de três meses, sendo válido de 10 de julho até 9 de outubro. Ao todo, os pagamentos somam mais de R$ 23 mil no período, segundo os registros consultados.

Críticas

Sophia Barclay iniciou as críticas aos programas sociais principalmente a partir de 2025, quando começou a produzir conteúdo político alinhado à direita.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, em 11 de setembro de 2025, a candidata comentou sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e criticou os beneficiários do Bolsa Família, os chamando de "porcos".

“Vocês que estão comemorando essa injustiça só mostram que gostam de viver na extrema miséria, porque é nisso que vocês vivem. [...] Vá por mim: tem gente que merece mesmo viver apenas de Bolsa Família e se contentar com pouco. Bando de porco”, escreveu.

Em 1º de outubro do mesmo ano, a candidata também criticou o auxílio Gás do Povo. Na publicação, afirmou que o governo Lula tem o objetivo de "manter o povo na miséria".

Em julho deste ano, Barclay também publicou um vídeo no Instagram questionando a política de distribuição de gás de cozinha.

O que diz a candidata

Ao O Globo, a candidata confirmou que teve acesso aos programas de assistência social “em um período extremamente difícil” de sua vida. Segundo ela, foi expulsa de casa aos 16 anos e precisou da ajuda de terceiros para se manter. O benefício recebido, diz, era utilizado para custear necessidades básicas.

“Não tenho vergonha alguma dessa parte da minha história. Pelo contrário: ela faz parte da pessoa que me tornei e também ajuda a explicar por que tenho posições tão firmes sobre políticas públicas e sobre a necessidade de o Estado oferecer oportunidades reais para que as pessoas possam superar situações de vulnerabilidade”, diz a nota.

Além disso, afirmou ser necessário diferenciar a defesa da existência de políticas de assistência para quem precisa da concordância com todos os modelos adotados.

Ela também afirma que hoje não vive mais em situação de vulnerabilidade. Seu cadastro, no entanto, ainda consta como vigente no Gás do Povo até outubro deste ano.

Outras polêmicas

Em 2023, Sophia Barclay virou alvo da Justiça depois de ter confirmado que ficou com Neymar, em dezembro de 2021, e que o jogador e Pedro Scooby “se pegaram” em uma festa. Antes disso, Day Mccarthy já tinha mencionado o caso nas redes sociais. O jogador abriu um processo em São Paulo contra Sophia.

No mesmo ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou boletim de ocorrências (BO) contra a influenciadora. Em um podcast, ela afirmou que Flávio transou com uma mulher trans em uma festa organizada por Neymar.