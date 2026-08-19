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Jerônimo Rodrigues reúne mais de 330 prefeitos em Salvador e traça estratégias para campanha eleitoral

Chapa completa do Time de Lula recebeu gestores municipais

Cássio Moreira
Por
Jerônimo Rodrigues durante encontro com prefeitos
Jerônimo Rodrigues durante encontro com prefeitos - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, reuniu mais de 300 prefeitos aliados de todos os territórios de identidade da Bahia, na manhã desta quarta-feira, 19, em um hotel de Salvador. O encontro teve como objetivo alinhar as principais estratégias da campanha eleitoral e reafirmar a unidade dos gestores municipais para a disputa.

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O auditório ficou lotado durante a reunião, que contou ainda com a presença do vice-governador e candidato à reeleição Geraldo Júnior (MDB), dos candidatos ao Senado, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), do senador Otto Alencar (PSD), do coordenador da campanha, Adolpho Loyola, além de representantes de todos os oito partidos que integram a base.

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Durante o encontro, foram alinhadas estratégias para que os prefeitos sigam atuando na mobilização política em seus municípios. Jerônimo destacou a importância da articulação entre Estado, prefeituras e governo federal e reafirmou o fortalecimento dos consórcios públicos.

O governador também falou sobre as prioridades para o segundo mandato e defendeu a criação de bancos de projetos para apoiar os municípios. “Nós precisamos ter bons projetos, ter equipes qualificadas, porque projeto bom não fica sem executar, e vocês sabem disso. Chamamos vocês aqui para poder construir os próximos quatro anos”, falou.

Jerônimo ainda agradeceu a presença dos gestores e ressaltou a dimensão coletiva da campanha, destacando a importância do voto casado e a parceria com o presidente Lula. “Temos um compromisso com a Bahia, com a municipalidade e com o Brasil. Nós temos compromisso com cada pessoa. A gente liga e cuida de cada um dos nossos companheiros. Estamos muito agradecidos pela presença de cada um de vocês”, declarou.

Os gestores municipais presentes também ressaltaram a parceria entre o governador Jerônimo e os municípios. A prefeita de Aporá, Carine de Ataíde (Avante), destacou que essa é a realidade diária e não somente no período eleitoral. “Se hoje temos políticas públicas nas comunidades de todas as cidades da Bahia, é porque esse time aqui, o Time de Lula, trabalhou. Nós, prefeitos, somos atendidos e ouvidos por Jerônimo. Esse é o diferencial do nosso time”, defendeu.

Mobilização

O coordenador da campanha de Jerônimo Rodrigues, Adolpho Loyola, destacou que a base de apoio do governador conta com mais de 300 prefeitos distribuídos em todos os 27 territórios de identidade da Bahia. Para ele, esse é o momento de intensificar a mobilização e fortalecer a unidade da base aliada em torno do projeto político.

A prefeita de Lençóis, Vanessa Sena (PSD), também falou sobre as estratégias de mobilização nos municípios e destacou a participação popular em torno da campanha. “Os moradores das nossas cidades sabem como era antes de Jerônimo, Rui e Wagner. As crianças não tinham água para tomar banho e ir para escola. Hoje, tudo mudou. Nada como o pertencimento da própria pessoa da comunidade para contar a nossa história”, afirmou.

Após um primeiro comício de sucesso em Irecê, que reuniu cerca de 20 mil pessoas na Praça do Feijão, a cidade de Brumado irá receber neste domingo (23) mais um grande encontro do Time de Lula na Bahia. Presente em Salvador, o prefeito Fabrício Abrantes (Avante), falou sobre as expectativas para o evento. “A partir das 18 horas, deste domingo, estaremos com o nosso time para a realização de um grande comício. É o momento de nos unirmos para a reeleição do nosso governador Jerônimo Rodrigues”, destacou.

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