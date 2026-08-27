CÂMARA DOS DEPUTADOS
Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição
Repasse foi confirmado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto
A generosa fatia do fundo eleitoral do Partido Liberal (PL) beneficiou ao menos dois deputados baianos: Roberta Roma e Capitão Alden, que receberam R$ 3,1 milhões, cada um, na disputa pela reeleição à Câmara dos Deputados.
A informação consta no perfil dos candidatos na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultada pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 27.
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que acumula o maior repasse de recurso do fundo eleitoral. A sigla recebeu R$ 881,6 milhões para serem usados na campanha deste ano.
Valdemar Costa Neto esclarece valor recebido por deputados baianos
O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, confirmou nesta quinta, 27, o repasse milionário a Roberta Roma — que também é esposa do presidente do PL da Bahia, João Roma, que disputa uma vaga no Senado — e garantiu que todos os nomes que postulam a reeleição vão receber o mesmo valor.
“O valor da Roberta vai ser o que todos os 98 deputados de mandato vão receber”, disse Valdemar à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira, 27.
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Além de Alden e Roberta, o deputado João Carlos Bacelar, conhecido como Jonga Bacelar, também tenta a reeleição pela Bahia. O valor repassado para o parlamentar, no entanto, ainda não foi divulgado na plataforma do TSE.
Repasse do fundo eleitoral expõe contraste em candidatos que disputam pela 1ª vez
A doação polpuda do partido, no entanto, contrasta com os nomes que tentam assumir um assento no Legislativo federal pela primeira vez. Como é o caso do deputado estadual Leandro de Jesus, que tenta uma vaga em Brasília.
Para a disputa eleitoral, o baiano recebeu R$ 500 mil do diretório nacional da sigla. Outros R$ 38 mil que consta em sua prestação de contas é fruto de doação própria. Veja:
Quando será as eleições 2026
- Primeiro turno: 4 de outubro de 2026 (primeiro domingo do mês);
- Segundo turno: 25 de outubro de 2026 (último domingo do mês).
Quais cargos estarão em disputa?
Os eleitores que vão às urnas neste ano vão escolher representantes para cargos estaduais e federais. Na ocasião, serão votados cinco cargos:
- Presidente da República;
- Governador;
- Senador;
- Deputado federal;
- Deputado estadual.