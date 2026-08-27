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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição

Repasse foi confirmado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Gabriela Araújo
Por
Deputados beneficiados foram Roberta Roma e Capitão Alden
Deputados beneficiados foram Roberta Roma e Capitão Alden - Foto: Imagem gerada por IA
Eleições 2026

A generosa fatia do fundo eleitoral do Partido Liberal (PL) beneficiou ao menos dois deputados baianos: Roberta Roma e Capitão Alden, que receberam R$ 3,1 milhões, cada um, na disputa pela reeleição à Câmara dos Deputados.

A informação consta no perfil dos candidatos na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultada pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 27.

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Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição
Foto: Print | DivulgaCand TSE

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que acumula o maior repasse de recurso do fundo eleitoral. A sigla recebeu R$ 881,6 milhões para serem usados na campanha deste ano.

COLUNA ANOTA BAHIA Na foto: Foto 04 – Roberta Roma. Foto: Gabriel Alencar / Divulgação Data: 30/11/23
COLUNA ANOTA BAHIA Na foto: Foto 04 – Roberta Roma. Foto: Gabriel Alencar / Divulgação Data: 30/11/23 - Foto: Gabriel Alencar | Divulgação

Valdemar Costa Neto esclarece valor recebido por deputados baianos

O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, confirmou nesta quinta, 27, o repasse milionário a Roberta Roma — que também é esposa do presidente do PL da Bahia, João Roma, que disputa uma vaga no Senado — e garantiu que todos os nomes que postulam a reeleição vão receber o mesmo valor.

“O valor da Roberta vai ser o que todos os 98 deputados de mandato vão receber”, disse Valdemar à coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira, 27.

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Além de Alden e Roberta, o deputado João Carlos Bacelar, conhecido como Jonga Bacelar, também tenta a reeleição pela Bahia. O valor repassado para o parlamentar, no entanto, ainda não foi divulgado na plataforma do TSE.

Repasse do fundo eleitoral expõe contraste em candidatos que disputam pela 1ª vez

A doação polpuda do partido, no entanto, contrasta com os nomes que tentam assumir um assento no Legislativo federal pela primeira vez. Como é o caso do deputado estadual Leandro de Jesus, que tenta uma vaga em Brasília.

Para a disputa eleitoral, o baiano recebeu R$ 500 mil do diretório nacional da sigla. Outros R$ 38 mil que consta em sua prestação de contas é fruto de doação própria. Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Bolsonaristas baianos recebem R$ 3,1 milhões para disputar reeleição
Foto: Print | DivulgaCand TSE

Quando será as eleições 2026

  • Primeiro turno: 4 de outubro de 2026 (primeiro domingo do mês);
  • Segundo turno: 25 de outubro de 2026 (último domingo do mês).

Quais cargos estarão em disputa?

Os eleitores que vão às urnas neste ano vão escolher representantes para cargos estaduais e federais. Na ocasião, serão votados cinco cargos:

  • Presidente da República;
  • Governador;
  • Senador;
  • Deputado federal;
  • Deputado estadual.
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