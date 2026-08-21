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DOAÇÃO

Candidato à Presidência recebe doação de R$ 2,5 milhões para campanha

Montante consta no perfil do postulante ao Planalto no portal DivulgaCand

Yuri Abreu
Por
Candidato à Presidência da República recebeu R$ 2,5 milhões de doação para sua campanha
Candidato à Presidência da República recebeu R$ 2,5 milhões de doação para sua campanha - Foto: Imagem gerada por IA
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), recebeu uma polpuda doação de R$ 2,5 milhões para a sua campanha ao Planalto. A informação consta no perfil do ex-governador de Minas Gerais na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Doações feitas à campanha de Romeu Zema e está disponível na página DivulgaCand, do TSE
Doações feitas à campanha de Romeu Zema e está disponível na página DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

O valor é oriundo do Diretório Nacional da legenda, em Brasília. À título de comparação, o montante é 16 vezes maior do que o diretório nacional do PT doou para a campanha do candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva — ele recebeu R$ 150 mil.

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Mais R$ 200 mil de pessoas físicas

Além dos R$ 2,5 milhões recebidos do próprio partido. Outro doador, de nome Renato Ribeiro Machado, fez um aporte de R$ 200 mil.

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Zema declarou quase R$ 180 milhões em bens ao TSE

O candidato à Presidência da República em 2026, Romeu Zema (Novo), declarou ter um patrimônio de bens avaliado em R$ 178.707.610,09. As informações constam no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Romeu Zema é candidato à Presidência da República
Romeu Zema é candidato à Presidência da República - Foto: ANTONIO AUGUSTO

Em relação a 2022, quando concorreu à reeleição ao governo de Minas Gerais, o aumento foi de 37%.

A maior parte desse total, R$ 94.498.898, é oriunda de participação em holding familiar. Ainda há R$ 56.218.194,15 em um fundo de investimento multimercado e outros R$ 16.834.806 em participação em instituição financeira.

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eleições 2026 partido novo Romeu Zema TSE

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