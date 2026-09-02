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BRASIL

Mendonça tem encontro com Vorcaro, mas nega diálogo sobre Master e BC

Divulgação ocorreu após Mendonça tirar o sigilo de relatório que envolve banqueiro e Moraes

Yuri Abreu
Por
Ministro do STF, André Mendonça
Ministro do STF, André Mendonça - Foto: Gustavo Moreno/STF
Eleições 2026

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, teve um encontro com o banqueiro e fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2025, na sede de um instituto educacional mantido pelo magistrado, em São Paulo.

O próprio André Mendonça confirmou o encontro — que durou entre 20 e 30 minutos — com o executivo. Segundo ele, a reunião foi intermediada pelo deputado federal Cezinha de Madureira, atendendo a um pedido de pessoas próximas à Igreja Batista da Lagoinha, instituição religiosa à qual pertence.

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Precatórios foram tema de encontro; Banco Master e BC, não

No entanto, ao Estadão, Mendonça afirmou que, durante a conversa, não foi tratado nenhum assunto relacionado ao Banco Central e ao próprio Banco Master.

De acordo com o integrante do STF, o tema central do encontro foi uma pauta jurídica específica: a Suspensão de Tutela Provisória (STP) 976.

O processo trata do pagamento de precatórios decorrentes de prejuízos adquiridos de uma usina do setor sucroalcooleiro, a Agroindustrial Tabu.

Atendimentos e conversas com advogados

Também ao Estadão, Mendonça declarou que realizou outros atendimentos no âmbito de suas atribuições institucionais, citando encontros com o advogado Wilson Ramalho Cavalcante Neto, que atuava na representação das partes envolvidas na causa.

Em relação ao desdobramento dos contatos com a defesa, o ministro André Mendonça afirmou que, durante a conversa inicial com Daniel Vorcaro, orientou que o advogado do caso se dirigisse ao seu gabinete no Supremo Tribunal Federal para apresentar seus argumentos.

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Na sequência, Mendonça recebeu no STF o advogado Wilson Ramalho Cavalcante Neto, que lhe entregou um memorial técnico detalhando os pontos da ação.

Quanto às interlocuções com o advogado Ciro Batelli, o relator declarou já tê-lo encontrado em diversas ocasiões, inclusive mantido conversas com ele sobre o assunto nas dependências da Corte.

Revelação ocorre após polêmica com Moraes

A informação sobre a reunião foi divulgada inicialmente nesta quarta-feira, 2, pelo site ICL Notícias e ocorre um dia após Mendonça tirar o sigilo de relatório da Polícia Federal com suspeitas de ligações impróprias entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

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Alexandre de Moraes André Mendonça Banco MAster Daniel Vorcaro STF

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