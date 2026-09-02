Alcolumbre não deve avançar com pedidos de impeachment contra Moraes

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), não pretende dar andamento, neste momento, aos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Apesar da pressão da oposição, segundo informações do jornal O Globo, Alcolumbre sinalizou a interlocutores na terça-feira, 1º, que deve aguardar os desdobramentos no STF antes de tomar qualquer decisão sobre os pedidos.

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O posicionamento ocorre após a divulgação de mensagens entre Moraes e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A avaliação entre integrantes do Congresso é que o aumento da tensão entre os Poderes também pode gerar desgaste para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diante da proximidade do petista com o Supremo e com o próprio Moraes.

Relação entre Alcolumbre e Moraes

A postura de Alcolumbre ocorre em um momento de reaproximação com Lula e de proximidade com Moraes.

O presidente do Senado havia se afastado do petista durante meses após o Senado rejeitar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no STF.

No início de agosto, porém, Alcolumbre e Lula voltaram a se aproximar após uma reunião realizada na casa de Moraes. O ministro do STF mantém relação próxima com o presidente do Senado e os dois participam regularmente de reuniões e jantares.

Pedidos de impeachment

O ministro Alexandre de Moraes acumula ao menos 66 pedidos formais de impeachment protocolados no Senado.

O mais recente foi apresentado pelo senador Carlos Viana (PSD-MG) na terça-feira, 1º, após a divulgação de mensagens relacionadas ao caso Banco Master.

O número faz parte de um total de 109 pedidos de impeachment registrados ou em tramitação no Senado contra ministros do STF. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, classificou o volume como “não normal”.

Apesar da quantidade, nenhum ministro do STF teve o impeachment aprovado pelo Senado até hoje.