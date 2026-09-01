Alexandre de Moraes é alvo de pedido de impeachment no Senado

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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se tornou alvo de um pedido de impeachment no Senado, na tarde desta terça-feira, 1.

O pedido, de autoria do senador Carlos Viana (PSD-MG), se deu na esteira da repercussão da quebra de sigilo das conversas entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e ex-proprietário do Banco Master, autorizada por André Mendonça.

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Segundo Carlos Viana, em publicação nas redes sociais, o afastamento de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, também não está descartado, caso o pedido de afastamento seja arquivado pelo parlamentar.

"Se engavetar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes para protegê-lo da investigação do Senado, pedirei o afastamento de Alcolumbre da Presidência da Casa e sua responsabilização. Quem usa a cadeira para blindar autoridade investigada perde a legitimidade para continuar sentado nela. Ou abre o procedimento contra Moraes, ou responderá por escolher a omissão", escreveu Viana.

Eleição para o Senado decide futuro de Moraes

As eleições para dois terços dos Senado, no dia 4 de outubro, serão cruciais para o futuro de Alexandre de Moraes, a partir de fevereiro do próximo ano.

Isso porque dentro do clã bolsonarista, que hoje caminha ao lado da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República, a meta de fazer maioria no Congresso Nacional passa pela oportunidade de pautar e concretizar o impeachment de ministros da Suprema Corte.

Ao todo, Moraes já foi alvo de 54 pedidos de impeachment nos últimos anos, contando com o apresentado por Carlos Viana. Nenhum desses, entretanto, foi pautado pelo presidente do Senado.