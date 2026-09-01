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Alexandre de Moraes é alvo de pedido de impeachment no Senado

Ministro do STF teve sigilo de conversas com Vorcaro derrubado

Cássio Moreira
Por
Alexandre de Moraes, ministro do STF
Alexandre de Moraes, ministro do STF - Foto: Fellipe Sampaio | STF
Eleições 2026

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se tornou alvo de um pedido de impeachment no Senado, na tarde desta terça-feira, 1.

O pedido, de autoria do senador Carlos Viana (PSD-MG), se deu na esteira da repercussão da quebra de sigilo das conversas entre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e ex-proprietário do Banco Master, autorizada por André Mendonça.

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Segundo Carlos Viana, em publicação nas redes sociais, o afastamento de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, também não está descartado, caso o pedido de afastamento seja arquivado pelo parlamentar.

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"Se engavetar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes para protegê-lo da investigação do Senado, pedirei o afastamento de Alcolumbre da Presidência da Casa e sua responsabilização. Quem usa a cadeira para blindar autoridade investigada perde a legitimidade para continuar sentado nela. Ou abre o procedimento contra Moraes, ou responderá por escolher a omissão", escreveu Viana.

Eleição para o Senado decide futuro de Moraes

As eleições para dois terços dos Senado, no dia 4 de outubro, serão cruciais para o futuro de Alexandre de Moraes, a partir de fevereiro do próximo ano.

Isso porque dentro do clã bolsonarista, que hoje caminha ao lado da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República, a meta de fazer maioria no Congresso Nacional passa pela oportunidade de pautar e concretizar o impeachment de ministros da Suprema Corte.

Ao todo, Moraes já foi alvo de 54 pedidos de impeachment nos últimos anos, contando com o apresentado por Carlos Viana. Nenhum desses, entretanto, foi pautado pelo presidente do Senado.

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Alexandre de Moraes Banco MAster STF

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