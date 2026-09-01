SENADO FEDERAL
Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco ao TCU e articula votação acelerada
Presidente do Senado trabalha pessoalmente para articular aprovação
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou na noite de segunda-feira, 31, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) com a saída de Bruno Dantas.
A intenção é acelerar a tramitação para que o nome seja votado ainda nesta semana pelos senadores, durante o esforço concentrado do Congresso.
Pacheco é considerado favorito para ocupar a cadeira e, até o momento, não enfrenta resistência entre governistas e oposicionistas.
Há expectativa de um placar unânime, embora sejam necessários 41 votos, maioria dos 81 senadores.
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Aprovação acelerada
Pelo rito tradicional, uma indicação ao TCU passa primeiro por uma sabatina em uma comissão do Senado. Só depois o nome é levado à votação do plenário.
Alcolumbre, porém, pretende pular essa etapa e levar diretamente o nome de Pacheco para votação dos senadores.
Para isso, o presidente do Senado se baseia na interpretação de que a Constituição não exige sabatina para os indicados ao TCU.
A pressa também está relacionada ao calendário eleitoral. Esta é a última semana de votações do Congresso antes das eleições.
Até sexta-feira, 4, deputados e senadores participam do chamado esforço concentrado, período em que estarão em Brasília para votar propostas.