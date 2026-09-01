Alcolumbre indica Rodrigo Pacheco ao TCU e articula votação acelerada

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou na noite de segunda-feira, 31, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU) com a saída de Bruno Dantas.

A intenção é acelerar a tramitação para que o nome seja votado ainda nesta semana pelos senadores, durante o esforço concentrado do Congresso.

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Pacheco é considerado favorito para ocupar a cadeira e, até o momento, não enfrenta resistência entre governistas e oposicionistas.

Há expectativa de um placar unânime, embora sejam necessários 41 votos, maioria dos 81 senadores.

Aprovação acelerada

Pelo rito tradicional, uma indicação ao TCU passa primeiro por uma sabatina em uma comissão do Senado. Só depois o nome é levado à votação do plenário.

Alcolumbre, porém, pretende pular essa etapa e levar diretamente o nome de Pacheco para votação dos senadores.

Para isso, o presidente do Senado se baseia na interpretação de que a Constituição não exige sabatina para os indicados ao TCU.

A pressa também está relacionada ao calendário eleitoral. Esta é a última semana de votações do Congresso antes das eleições.

Até sexta-feira, 4, deputados e senadores participam do chamado esforço concentrado, período em que estarão em Brasília para votar propostas.