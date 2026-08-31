PROCESSO ACELERADO
Pacheco deve ser aprovado para TCU sem sabatina; entenda
Senador é o favorito para assumir o posto deixado por Bruno Dantas
Com o objetivo de tornar a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para o Tribunal de Contas da União (TCU) mais rápida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), planeja pular a etapa de sabatina e de votação na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), levando a votação direto para o plenário da Casa.
A saída de Bruno Dantas do TCU era esperada há meses e foi alinhada com Alcolumbre para que fosse oficializada a tempo de fazer a votação nesta que é a última semana de esforço concentrado do Congresso Nacional até as eleições.
Alcolumbre tem apostado com aliados que consegue um placar unânime para aprovar Rodrigo Pacheco e tem ligado para os senadores para pedir presença em Brasília, o que pode ajudar a compor quórum para outras prioridades do governo, como a PEC do fim da jornada 6x1.
Para ser aprovado, Pacheco precisa de maioria absoluta, ou seja, 41 votos. O nome do senador, no entanto, não oferece resistência entre os pares, nem entre a oposição, nem entre governistas.
Despedida
O ministro Bruno Dantas, 48 anos, renunciou nesta segunda-feira, 31, ao cargo no Tribunal de Contas da União (TCU) após quase três décadas no serviço público.
Em nota, Bruno Dantas afirmou que deixa o TCU para se dedicar a “novos projetos” na próxima etapa de sua vida profissional, incluindo iniciativas de interesse nacional em áreas estratégicas.
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Ao pontuar que pretende continuar na vida acadêmica e participar do debate público, Dantas disse ainda estar “intelectualmente inquieto” e ter encontrado nos novos projetos a motivação para deixar a Corte.
Entre as possibilidades avaliadas pelo ex-ministro está assumir o comando da Avibras, fabricante brasileira de sistemas de defesa que está em processo de aquisição pelos irmãos Joesley e Wesley Batista.