Movimentação de baiano pode destravar indicação de Messias no STF

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Uma movimentação envolvendo o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), tem potencial de destravar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o portal Platô BR, pelo desenho discutido nos bastidores, Dantas deixaria o TCU, abrindo uma vaga no tribunal de contas que seria ocupada pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), sem resistência da base governista. Em contrapartida, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) teria de aceitar Messias no Supremo.

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Ainda de acordo com a publicação, resta dúvidas se Pacheco estaria disposto a aceitar o acordo.

Saída do TCU

Baiano de Salvador, Bruno Dantas está prestes a deixar o Tribunal de Contas da União. Um dos destinos prováveis do ministro é a Avibras, empresa criada em 1961 e especializada em produtos e serviços de defesa, segundo a apuração do Platô BR.

Enfrentando dificuldades financeiras, a Avibras voltou a operar no mês passado, após um acordo para pagamento de dívidas trabalhistas. Joesley Batista foi um dos que fizeram aportes financeiros. O sindicato dos trabalhadores defende a estatização da companhia.

Apesar da forte possibilidade de Bruno Dantas migrar para a iniciativa privada, há no tribunal quem ainda acredite que ele siga no páreo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, sobretudo pelas movimentações do atual presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho, que mantém contato frequente com Lula.