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POLÍTICA

Genro de Silvio Santos fez ponte entre Moraes e Vorcaro

André Mendonça derrubou sigilo de conversas nesta terça, 1

Cássio Moreira
Por
Fábio Faria foi elo entre Alexandre de Moraes e Vorcaro
Fábio Faria foi elo entre Alexandre de Moraes e Vorcaro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Eleições 2026

O ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), genro do ex-apresentador e empresário Silvio Santos, morto em 2024, atuou como 'ponte' entre Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

A ligação foi identificada por meio das mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro. Segundo as investigações, Fábio Faria agiu para que o primeiro encontro entre os dois acontecesse.

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Encontro de Vorcaro com o 'Careca'

Em uma das conversas entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, o ex-ministro articula o encontro se referindo a Moraes como 'Careca'. Ele ainda teria encaminhado uma mensagem do magistrado da Corte para o então banqueiro, para alinhar a reunião.

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"Vou remarcar com Alex [...] Sexta ou segunda em SP", escreveu Fábio Faria.

Já Vorcaro respondeu com a seguinte mensagem: "Sexta to fora [...] Tenta segunda fim do dia".

O ex-ministro Fábio Faria não se manifestou sobre as mensagens trocadas com Vorcaro até o momento.

Mendonça derruba sigilo de conversas

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou, nesta terça-feira, 1, o sigilo das mensagens trocadas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.

O ministro ainda pediu que Edson Fachin, presidente do STF, agende uma sessão no plenário da Corte para discutir a situação de Moraes após a quebra de sigilo.

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Tags

Alexandre de Moraes Daniel Vorcaro STF

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