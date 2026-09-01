Mensagens de Vorcaro com Moraes provocam reação de políticos da direita; confira

As novas informações reunidas pela Polícia Federal a partir do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro provocaram uma reação em cadeia entre políticos da direita brasileira e nomes ligados ao bolsonarismo. As mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de outros elementos incorporados à investigação, passaram a ser usados por parlamentares e lideranças políticas para defender novas medidas contra o magistrado.

A pressão ganhou força nesta terça-feira, 1º, depois de o ministro André Mendonça indicar que os novos elementos apresentados pela Polícia Federal deverão ser analisados pelo plenário do STF em uma sessão presencial e pública.

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Entre os primeiros a anunciar uma nova ofensiva política está o deputado Marcel van Hattem, que afirmou que pretende protocolar no Senado um novo pedido de impeachment contra Moraes. O parlamentar também disse ter defendido, na tribuna da Câmara, a prisão preventiva do ministro.

"Em Brasília, agora vou pedir no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes, um novo pedido. Também, na tribuna da Câmara, pedi a prisão preventiva ao ministro André Mendonça, de Alexandre de Moraes, por tudo que a gente está vendo ao longo desse dia. A gente está vendo claramente a tentativa de obstrução de justiça, a relação que Daniel Vorcaro tinha direto com Alexandre de Moraes dois dias antes da sua prisão, perguntando se tinha que sair do país. Vimos também o procurador-geral da República atendendo os advogados de Daniel Vorcaro, dando informações sigilosas e, para concluir, R$ 300 mil de limite mensal em um cartão de crédito para os filhos do Alexandre de Moraes."

Cheguei em Brasília! Fim da linha para Alexandre de Moraes!!! pic.twitter.com/mTjLTgkwwc — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) September 1, 2026

Nikolas fala em prisão preventiva

O deputado federal Nikolas Ferreira também reagiu às informações divulgadas e publicou uma série de manifestações nas redes sociais. Em uma delas, escreveu em inglês: "Moraes will fall."



O parlamentar também relacionou as novas informações ao entendimento adotado anteriormente em outro caso envolvendo Filipe G. Martins e defendeu a prisão preventiva do ministro.

"De acordo com critério aplicado ao caso Filipe G. Martins, Moraes deve ser preso preventivamente ainda hoje. Não há apenas um indício claro de prevaricação, mas há risco de fuga. Inclusive, Vorcaro pede que Moraes o ajude a fugir."

Em outra publicação, Nikolas resumiu sua posição com a frase: "Moraes tem que ser investigado e preso."

Moraes will fall. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 1, 2026

De acordo com critério aplicado ao caso Filipe G. Martins, Moraes deve ser preso preventivamente ainda hoje. Não há apenas um indício claro de prevaricação, mas há risco de fuga. Inclusive, Vorcaro pede que Moraes o ajude a fugir. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 1, 2026

Moraes tem que ser investigado e preso. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 1, 2026

Deltan cobra investigação

Ex-deputado e ex-procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol também criticou a atuação de Moraes e afirmou que os elementos divulgados não deveriam ser tratados apenas por meio de manifestações públicas.

"CHEGA: O BRASIL NÃO É PROPRIEDADE DE MORAES E TOGA NÃO PODE SER ESCUDO, VAMOS NOS UNIR E PRESSIONAR PARA FAZER VALER NOSSA CONSTITUIÇÃO. 🚨 FORA MORAES! Contrato milionário. Cartões para os filhos. Jato. Helicóptero. Mensagens às vésperas da prisão. E Vorcaro pergunta a Moraes: Acha que segunda já tenho que estar fora? Isso não se resolve com nota à imprensa. Se resolve com investigação. Saiba como vamos fazer isso FINALMENTE ACONTECER, veja o vídeo. Toga não é escudo. Suprema é a Constituição"

CHEGA: O BRASIL NÃO É PROPRIEDADE DE MORAES E TOGA NÃO PODE SER ESCUDO, VAMOS NOS UNIR E PRESSIONAR PARA FAZER VALER NOSSA CONSTITUIÇÃO.



🚨 FORA MORAES!



Contrato milionário. Cartões para os filhos. Jato. Helicóptero. Mensagens às vésperas da prisão. E Vorcaro pergunta a Moraes:… pic.twitter.com/mSobxp5RE2 — Deltan Dallagnol (@deltanmd) September 1, 2026

Zema volta a defender impeachment

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também entrou na ofensiva. Ao comentar os novos elementos, o governador afirmou que já havia apresentado um pedido de impeachment contra Moraes quando ocupava o cargo e passou a defender punições mais severas contra o ministro.

"Esse projetinho de ditador nunca me enganou. A PF acaba de demonstrar que o Min. Alexandre de Moraes editou o contrato do escritório da esposa com o Master, às 23h04, no mesmo sistema que ele usa pra despachar processo. E tem mais: Moraes teria pedido proteção pro Vorcaro diretamente ao PGR e ao diretor da PF. É por isso que ainda como governador de Minas protocolei o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Impeachment é pouco. Ele merece é cadeia. Chega de intocável enriquecendo às custas do povo. Prisão pra ele e que devolva todo o dinheiro. "

Esse projetinho de ditador nunca me enganou.



A PF acaba de demonstrar que o Min. Alexandre de Moraes editou o contrato do escritório da esposa com o Master, às 23h04, no mesmo sistema que ele usa pra despachar processo.



E tem mais: Moraes teria pedido proteção pro Vorcaro… — Romeu Zema (@RomeuZema) September 1, 2026

Kim Kataguiri fala em cadeia

O deputado federal Kim Kataguiri classificou as informações como "GRAVÍSSIMO" e afirmou que, na avaliação dele, a relação entre Moraes e Vorcaro exige responsabilização.

"GRAVÍSSIMO Alexandre de Moraes e Vorcaro tinham uma relação tão próxima que o ministro chegou até a perguntar sobre uma eventual fuga dele do país. É inadmissível que um ministro da mais alta Corte do país desse aconselhamento a alguém envolvido em acusações de desvios milionários e compra de autoridades. Com o Partido Missão na Presidência da República e maioria no Congresso Nacional, Alexandre de Moraes e todos os outros ministros do Supremo, parlamentares e ministros de Estado envolvidos no caso Banco Master terão de responder por seus atos e, se condenados, irão para a CADEIA!"

Em outra publicação, Kim escreveu: "Fora Alexandre de Moraes!"

GRAVÍSSIMO



Alexandre de Moraes e Vorcaro tinham uma relação tão próxima que o ministro chegou até a perguntar sobre uma eventual fuga dele do país.



É inadmissível que um ministro da mais alta Corte do país desse aconselhamento a alguém envolvido em acusações de desvios… pic.twitter.com/3qkugwY9Dd — Kim Kataguiri 1️⃣4️⃣1️⃣4️⃣ (@KimKataguiri) September 1, 2026

Sargento Fahur cita pressão por impeachment

O deputado Sargento Fahur também comentou a movimentação no Congresso e afirmou que novos parlamentares estariam aderindo ao pedido de impeachment anunciado por Marcel van Hattem.

"É, pessoal, a situação do ministro do STF, Alexandre Moraes, está se tornando insustentável. Mais um pedido de impeachment será protocolado, encabeçado pelo deputado Marcel. Vários deputados já assinaram e estão assinando. Olha, uma hora conta a gota, uma hora vai dar certo. O que nós não podemos é nos omitirmos com a gravidade dessas denúncias, dessas trocas de mensagens envolvendo o ministro do STF, Alexandre Moraes."

Alexandre de Moraes tua casa ta caindo... pic.twitter.com/dckRSzO2wr — Sargento Fahur 2290 (@SargentoFAHUR) September 1, 2026

As manifestações ocorrem no momento em que o STF se prepara para analisar os novos elementos apresentados pela Polícia Federal. A decisão de André Mendonça de encaminhar o caso ao plenário acrescentou uma nova dimensão institucional à crise, enquanto políticos da oposição ampliam a pressão por investigação e responsabilização de Moraes.

Ainda não há data definida para a sessão. A definição caberá ao presidente do Supremo, Edson Fachin.