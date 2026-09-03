Nikolas Ferreira nega ter chamado Daniel Vorcaro de “lindão”

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nunca ter tido intimidação com o banqueiro Daniel Vorcaro , fundador do Banco Master. De acordo com áudios divulgados pelo portal ICL Notícias nesta quinta-feira, 3, o parlamentar buscou proposta com o empresário para interceder em favor de um ex-assessor em um processo de liberação de ativo minerário .

Nas conversas, Nikolas chama o banqueiro de “Dani” e “lindão” e afirma que “quer ter mais proximidade” com Vorcaro.

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Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que só se referiu ao banqueiro como “Dani” porque foi assim que recebeu o contato de Vorcaro, que foi encaminhado a ele pelo pastor André Valadão. O parlamentar explicou que o contato foi salvo como “Dani Vorcaro” e por isso fez a associação do nome.

Ainda na publicação, Nikolas Ferreira afirmou nunca ter intimidado o empresário e alegou nunca ter chamado ele de “lindão”.

“Agora algo importante: Eu nunca chamei ele de lindão! vocês estão me confundindo. Eu nunca chamei ele de lindão e, inclusive, a reportagem mente a respeito disso e é só ouvir o áudio. Eu não falo lindão em hora não. Eles quiseram colocar isso na matéria como se eu tivesse uma proximidade com ele, como se eu fosse o Alexandre de Moraes”, disse.

“Nunca encontrei com ele”

Nikolas ainda ressaltou que o segundo áudio que trocou com Vorcaro ocorreu apenas para “fazer a ponte” entre um ex-assessor seu e o empresário. Na gravação, o deputado fez ataques às autoridades envolvidas no escândalo do Banco Master .