Mendonça apresenta notas fiscais de terno e afasta relação com Vorcaro

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou, nesta sexta-feira, 4, duas notas fiscais, que juntas somam R$ 26.430. O gesto é uma tentativa de afastar suspeitas de qualquer relação com Daniel Vorcaro.

As notas foram emitidas pela Alegrete Alfaiataria, correspondem a um terno comprado por Mendonça. Nos últimos dias, conversas divulgadas pelo ICL mostraram Ciro Soares, pessoa do entorno de Daniel Vorcaro, falando sobre ter levado o ministro do STF para fazer uma roupa do tipo.

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O diálogo abriu margem para interpretações de que o terno poderia ter sido um ‘presente’ do ex-banqueiro para o magistrado, em uma tentativa de aproximação.

Mendonça teve encontro com Vorcaro

Logo após a divulgação das mensagens, André Mendonça confirmou que teve um encontro com Daniel Vorcaro, no começo de 2025, onde tratou de uma ação sobre precatórios do Banco Master.

A reunião, segundo o gabinete de Mendonça, aconteceu por pedido do próprio banqueiro na época.

Alexandre de Moraes vai para cima de Mendonça

A manifestação de Mendonça ocorreu após Alexandre de Moraes, também ministro do STF, pedir a abertura de uma investigação contra o colega de Corte, que derrubou o sigilo das suas mensagens com Daniel Vorcaro, no início desta semana.

Moraes ainda pediu a Edson Fachin, presidente do Supremo, a inclusão de Mendonça no inquérito das fake news. Fachin, entretanto, sinalizou que não deve acatar o segundo pedido.