Antes de ofensiva contra Mendonça, Moraes se reuniu com Alcolumbre

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Antes de determinar medidas contra o ministro André Mendonça no inquérito das fake news, Alexandre de Moraes se reuniu por cerca de três horas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na casa do senador, no Lago Sul, em Brasília.

De acordo com informações da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, o encontro ocorreu na quarta-feira , 2, antes da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF).

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A ofensiva de Moraes contra Mendonça inclui acusações de suposta prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade.

Entenda

A reunião aconteceu em meio à crise entre os ministros do STF. Mendonça havia pedido ao presidente da Corte, Edson Fachin, que o plenário avaliasse a abertura de uma investigação contra Moraes por causa de suas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Na decisão contra Mendonça, Moraes utilizou relatórios de inteligência que apontam Alcolumbre como um dos “prováveis alvos” de uma suposta investigação direcionada pelo ministro.

Os documentos foram usados para sustentar as acusações feitas por Moraes contra Mendonça.

Postura de Alcolumbre

Após o encontro com Moraes, Alcolumbre foi ao Senado e reagiu às críticas da oposição por não pautar o impeachment do ministro.

O pedido de afastamento ganhou força logo depois da divulgação de mensagens que mostram conversas entre Moraes e Vorcaro.

Durante a sessão, Alcolumbre defendeu Moraes e questionou a responsabilização exclusiva do ministro no caso envolvendo Vorcaro.

“Todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme. E agora o culpado só é o ministro Alexandre de Moraes?”, disse, em referência às negociações entre Flávio Bolsonaro (PL) e Vorcaro para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).