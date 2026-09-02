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BRASIL

Master: Fachin promete medidas duras no STF após elo entre Vorcaro-Moraes

Chefe da Corte se manifestou nesta quarta-feira, 2

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente do STF, Edson Fachin, se pronunciou sobre a polêmica nesta quarta-feira, 2
Presidente do STF, Edson Fachin, se pronunciou sobre a polêmica nesta quarta-feira, 2 - Foto: Gustavo Moreno | STF
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira, 2, que vai anunciar, nos próximos dias, medidas relacionadas a fatos que estão sob análise do cargo.

A declaração ocorre após as revelações sobre a relação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master, com integrantes do Supremo, a exemplo do também ministro Alexandre de Moraes.

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Sem citar nominalmente o caso durante um evento sobre resistência democrática no Supremo, Fachin disse que a situação exige a preservação da confiança da sociedade no STF e o devido encaminhamento institucional dos fatos.

"Em momentos de especial gravidade, é dever de todos preservar a integridade do Supremo Tribunal Federal, a autoridade de suas decisões, o respeito às suas normas e, acima de tudo, a confiança da sociedade na instituição", afirmou.

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Sem privilégios e imposição de deveres

Ainda no discurso, Fachin afirmou que os elementos conhecidos até o momento exigem análise cuidadosa e atuação responsável da Presidência.

O presidente também afirmou que ocupantes de cargos públicos de alta responsabilidade devem observar limites institucionais e responder por seus atos.

"A elevada autoridade do cargo não confere privilégios, mas impõe deveres, limites e responsabilidades, que devem ser observados com absoluto respeito à Constituição, às leis e ao Supremo Tribunal Federal", disse.

Mendonça tem encontro com Vorcaro, mas nega diálogo sobre Master e BC

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, teve um encontro com o banqueiro e fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, em 2025, na sede de um instituto educacional mantido pelo magistrado, em São Paulo.

O próprio André Mendonça confirmou o encontro — que durou entre 20 e 30 minutos — com o executivo. Segundo ele, a reunião foi intermediada pelo deputado federal Cezinha de Madureira, atendendo a um pedido de pessoas próximas à Igreja Batista da Lagoinha, instituição religiosa à qual pertence.

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Alexandre de Moraes Banco MAster Daniel Vorcaro edson fachin

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