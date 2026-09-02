Alcolumbre sai em defesa de Moraes e cita R$ 130 milhões pedidos a Vorcaro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reagiu nesta quarta-feira, 2, às cobranças de parlamentares da oposição para que dê andamento aos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante sessão no plenário, o senador trouxe para o debate o financiamento do filme "Dark Horse", sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sem mencionar diretamente Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Alcolumbre lembrou que houve um pedido milionário ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção.

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"Eu vou voltar para a pauta porque senão, terei que responder muitas agressões que, como presidente do Senado, estou recebendo nos últimos dias. Apenas um comentário, no momento adequado eu vou falar, todo mundo esqueceu que pediram R$ 130 milhões para a mesma pessoa para fazer um filme. E agora o culpado é só o ministro Alexandre de Moraes", declarou.

A fala ocorreu em meio à pressão de senadores da oposição sobre a atuação de Moraes e aos questionamentos direcionados a Alcolumbre sobre a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o ministro.

Crítica a Moraes

Na terça-feira (1º), Flávio Bolsonaro também havia criticado Moraes no plenário e acusado o ministro de atuar como articulador entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Olhe o ambiente que os três Poderes respiram hoje: o Presidente da República tem que se servir de Alexandre de Moraes para fazer articulação política, presidente Davi, com vossa excelência. Olhe a que nível chegou o 'trabalho', muito entre aspas, de um ministro do Supremo Tribunal Federal", afirmou Flávio.

A pressão sobre Moraes aumentou após a divulgação de mensagens trocadas entre o ministro e Daniel Vorcaro. O conteúdo das conversas passou a integrar a crise política envolvendo o ex-banqueiro e provocou novos questionamentos da oposição sobre a atuação do magistrado.

Filme sobre Bolsonaro recebeu novo repasse

A discussão ocorre após a revelação de um novo pagamento de Daniel Vorcaro relacionado ao financiamento de "Dark Horse". Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), revelado pela revista piauí, identificou um repasse de US$ 1,6 milhão feito em setembro de 2025.

A transferência ocorreu dias depois de Flávio Bolsonaro cobrar de Vorcaro parcelas que estariam atrasadas. O dinheiro foi destinado ao Havengate Development Fund, fundo ligado à produção do longa-metragem.

O novo pagamento chamou atenção porque ocorreu meses depois do período que Flávio havia apontado anteriormente como o fim dos repasses de Vorcaro. Segundo informações divulgadas sobre o caso, o ex-banqueiro já teria destinado milhões de dólares ao projeto.

"Dark Horse" aborda a trajetória de Jair Bolsonaro e tem financiamento investigado pelas autoridades.

Oposição pressiona por impeachment de Moraes

Alcolumbre também foi cobrado por parlamentares para decidir sobre os pedidos de afastamento de Alexandre de Moraes que estão no Senado.

"Abra esse impeachment de uma vez por todas, presidente Davi. Essa é sua chance de entrar para a história pela porta da frente dos heróis da República, e não sair com Alexandre de Moraes pelos fundos porque ele sairá", declarou o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ).

Alcolumbre não estabeleceu prazo para analisar os requerimentos.