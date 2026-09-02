Ex-banqueiro acusa PF de pressão psicológica em depoimento ao STF

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Em depoimento prestado por videoconferência a um juiz auxiliar do gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou ter sido vítima de tortura psicológica, maus-tratos e coações veladas durante o período em que esteve sob custódia da Polícia Federal.

De acordo com o ex-banqueiro, as intimidações buscavam impedir que ele relatasse, em uma eventual delação premiada, episódios envolvendo a própria corporação. As declarações foram reveladas pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

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Vorcaro indicou que as supostas pressões explicariam a resistência da Polícia Federal em participar do acordo de colaboração que ele tenta formalizar desde a prisão, em março. No relato, o ex-executivo citou nominalmente o diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues.

O advogado do ex-banqueiro, Daniel Bialski, e a direção-geral da PF não responderam aos questionamentos. Interlocutores de Andrei Rodrigues, contudo, negaram qualquer vínculo com Vorcaro. Segundo esses interlocutores, o único contato entre ambos ocorreu de forma casual durante um evento jurídico em Londres, patrocinado pelo Banco Master.

Disputa pelos rumos da delação

Agentes da Polícia Federal ouvidos sob reserva pontuaram que Vorcaro pode recorrer diretamente à Procuradoria-Geral da República (PGR) para fechar o acordo de colaboração, dispensando a atuação da corporação.

Nos bastidores, a oitiva é vista por investigadores como uma manobra do ex-banqueiro para contornar a PF e conduzir as tratativas exclusivamente com integrantes do Ministério Público Federal.

Confirmação

Em nota divulgada pela assessoria, o ministro André Mendonça confirmou a realização da audiência a pedido expresso da defesa, em razão das acusações de intimidação. O ato contou com a presença do Ministério Público, mas sem representantes da Polícia Federal.

O gabinete do relator informou ainda que o depoimento não tratou de assuntos ligados ao ministro Alexandre de Moraes e ressaltou que as denúncias de arbitrariedade apresentadas por Vorcaro consistem em alegações do próprio investigado, sem comprovação anexada aos autos até o momento.