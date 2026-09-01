Vorcaro fez repasse adicional de R$ 8,5 milhões ao filme Dark Horse

Siga o A TARDE no Google

Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, fez um repasse adicional de US$ 1,6 milhão ao Havengate Development Fund, responsável por administrar os recursos para o filme “Dark Horse”, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A transação foi feita em 16 de setembro de 2025, quando o valor convertido totalizava cerca de R$ 8,5 milhões.

A informação foi revelada por uma reportagem da revista Piauí, publicada nesta terça-feira, 1º, com base em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A transferência aconteceu em um momento em que as suspeitas sobre o caso Master já eram de conhecimento público, visto que o Banco Central havia negado a venda da instituição financeira para o BRB menos de duas semanas antes.

Com o novo pagamento, o total repassado por Vorcaro teria passado de US$ 10,6 milhões (R$ 54,9 milhões em valores atuais) para US$ 12,3 milhões (R$ 63,7 milhões).

A revista aponta ainda indícios de outro pagamento, com base em conversas entre Vorcaro e o publicitário Thiago Miranda.

O que diz Flávio Bolsonaro?

Nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro esteve no Senado e se recusou a responder a respeito dos novos repasses revelados pela reportagem da revista Piauí, transferindo a responsabilidade pela prestação de contas para a produtora do filme, a Go Up Entertainment.

“Essas informações eu não tenho como saber porque eu não trato disso. Tem que perguntar para a produtora. Desculpa”, disse.

Questionado sobre o fato de ter tratado pessoalmente do financiamento do filme com Vorcaro, Flávio insistiu que qualquer esclarecimento sobre esse assunto caberia somente à produtora do filme. “Não adianta vocês ficarem me perguntando coisas que eu não tenho como responder”, disse ele a jornalistas.