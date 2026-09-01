POLÍTICA
Deputado baiano pede prisão de Moraes por conta de contato com Vorcaro
Parlamentar protocolou um pedido de prisão no STF contra o ministro
Após a divulgação de contatos entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira, 1º, o deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA) apresentou uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo que a Procuradoria-Geral da República (PGR) avalie a eventual prisão preventiva de Moraes.
A petição foi encaminhada ao ministro André Mendonça e pede que os fatos sejam submetidos à PGR, instituição responsável por avaliar uma eventual instauração de investigação e a necessidade de medidas cautelares contra integrantes do Supremo.
“Diante da gravidade do que veio a público, esses fatos precisam ser investigados com rigor e transparência. Ninguém pode estar acima da lei”, afirmou Leandro.
Além disso, o deputado baiano pede a análise de medidas como afastamento cautelar da função pública, proibição de contato com investigados, apreensão de dispositivos eletrônicos e suspensão do passaporte.
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“Se existem elementos que podem representar risco à preservação das provas, cabe às instituições avaliar todas as medidas previstas em lei. O que não pode existir é tratamento diferente dependendo de quem esteja sendo investigado”, declarou o parlamentar.
O que aconteceu?
Informações divulgadas nesta terça-feira pela Polícia Federal apontam que o celular apreendido com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teria identificado cerca de 187 interações associadas a um contato salvo como “Alexandre de Moraes BRASILIA”, além de referências a encontros presenciais e mensagens de visualização única.