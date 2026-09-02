Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

CCJ do Senado aprova PEC da Segurança Pública

Fim da Escala 6x1 também foi aprovado pelo colegiado

Cássio Moreira
Por
PEC da Segurança abre espaço para criação de ministério
PEC da Segurança abre espaço para criação de ministério - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado
Eleições 2026

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, nesta quarta-feira, 2, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, uma das principais pautas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A aprovação do texto-base ocorreu de forma simbólica no colegiado, sem qualquer voto nominal dos senadores que integram a CCJ.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Embora o texto tenha sido aprovado, a comissão não analisou três destaques importantes, o que impede que a PEC seja enviada para o plenário ainda nesta quarta, 2.

PEC abre caminho para Ministério da Segurança Pública

A possibilidade da PEC ser discutida e aprovada no Senado nos próximos dias, após o encontro entre Lula e Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Congresso, abre caminho para a criação do Ministério da Segurança Pública, uma das promessas do chefe do Planalto na campanha de 2022.

Leia Também:

PROPOSTA

Fim da escala 6x1 é aprovada na CCJ do Senado
Fim da escala 6x1 é aprovada na CCJ do Senado imagem

INTIMIDAÇÕES

Ex-banqueiro acusa PF de pressão psicológica em depoimento ao STF
Ex-banqueiro acusa PF de pressão psicológica em depoimento ao STF imagem

POLÊMICA

Escala 6x1: Otto oferece 'remédinho' a senador da oposição na CCJ
Escala 6x1: Otto oferece 'remédinho' a senador da oposição na CCJ imagem

Para que a pasta seja recriada, o núcleo de segurança pública do governo federal será desmembrado do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Fim da Escala 6x1

A CCJ aprovou também nesta quarta-feira, 2, a PEC que prevê o fim da Escala 6x1 de trabalho. O parecer do senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da proposta na Casa, conseguiu manter o texto original da Câmara.

Todas as emendas apresentadas pelos demais senadores foram rejeitadas durante a votação. O texto deve seguir para plenário nas próximas semanas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

pec da segurança pública Senado

Relacionadas

Mais lidas