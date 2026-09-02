POLÊMICA
Escala 6x1: Otto oferece 'remédinho' a senador da oposição na CCJ
Senador utilizou de ironia ao perceber agitação no colegiado
O senador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), ofereceu Lexotan para o senador Rogério Marinho (PL-RN) se acalmar em meio ao debate sobre o fim da escala 6x1, no colegiado, nesta quarta-feira, 2 — assista o vídeo abaixo.
A troca de farpas — em tom de brincadeira — ocorreu depois de o liberal pedir uma questão de ordem ao pessedista.
“Eu estou passando para vossa excelência. Vossa excelência está muito nervoso hoje. Eu trouxe até Lexotan, se o senhor quiser. Quer o Lexotan?”, questionou Otto Alencar.
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Após o agradecimento do senador potiguar, Otto prosseguiu. “Se quiser Lexotan, eu lhe dou agora. Eu me preocupei, eu trouxe hoje Lexotan, Adalat sublingual para pressão alta e Isordil para infarto. Está tudo no bolso. Se vossa excelência quiser, eu sirvo agora mesmo”, reforça.
O senador Zequinha Marinho (Podemos-TO) entrou na conversa e disse: “Uma bandinha de Rivotril, não é, presidente?”.
Também em tom de ironia, Rogério Marinho encerrou a discussão afirmando que o cardápio oferecido por Otto era variado, "para todos os gostos".
Durante a sessão sobre o fim da escala 6x1, Otto Alencar (PSD-BA) ofereceu Lexotan, Rivotril e outros medicamentos a Rogério Marinho (PL-RN), após dizer que o senador estava “muito nervoso”.— Congresso em Foco (@congressoemfoco) September 2, 2026
“Quer um Lexotan?”, provocou Otto.
Marinho respondeu: “o cardápio que Vossa Excelência… pic.twitter.com/cArqCM8qdv
Escala 6x1: empresariado baiano vê prejuízo e pede debate no Senado
Os representantes do empresariado baiano reforçaram, na manhã da última segunda-feira, 31, a projeção de prejuízo a diversos segmentos da economia caso a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 for aprovada no Senado, sem um debate mais aprofundado com a sociedade.
Entre os executivos que ratificaram o alerta estiveram os presidentes da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes; da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Passos; da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda; e da Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase), Décio Barros.
Em coletiva de imprensa na sede do Sebrae, em Salvador, eles trouxeram o posicionamento do setor produtivo sobre a votação da proposta. A mobilização integra a campanha nacional “Agora Não”, lançada na semana passada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).