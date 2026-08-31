ECONOMIA
Escala 6x1: empresariado baiano vê prejuízo e pede debate no Senado
Representantes de federações pedem que discussão seja estendida para depois das eleições
Os representantes do empresariado baiano reforçaram, na manhã desta segunda-feira, 31, a projeção de prejuízo a diversos segmentos da economia caso a Proposta de Emenda da Constituição (PEC) que acaba com a escala 6x1 for aprovada no Senado, sem um debate mais aprofundado com a sociedade.
Entre os executivos que ratificaram o alerta estiveram os presidentes da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes; da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Passos; da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Miranda; e da Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase), Décio Barros.
Em coletiva de imprensa na sede do Sebrae, em Salvador, eles trouxeram o posicionamento do setor produtivo sobre a votação da proposta. A mobilização integra a campanha nacional “Agora Não”, lançada na semana passada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).
Adiamento da discussão
Em declaração à imprensa, Kelsor Fernandes afirmou não ser contra o debate acerca da redução da jornada de trabalho, mas ressaltou que o momento eleitoral está prejudicando as discussões sobre o assunto.
"Achamos que não é o momento de discutir algo que impacta de forma muito profunda a economia brasileira. Nós, aqui em especial, estamos falando sobre a economia baiana", afirmou o presidente da Fecomércio.
"A gente precisa mudar a relação de capital e trabalho para ter produtividade, para ter melhor renda. A gente sabe que o trabalhador, em muitos casos, ainda é mal remunerado. Mas, em compensação, precisamos mudar muitas outras coisas, fazer as reformas que o país precisa. E, neste momento, o que nós estamos pedindo aos senadores é que adiem essa discussão para que a gente, de uma forma mais apurada, mais civilizada, possamos discutir essa mudança profunda. Vamos deixar para discutir no ano que vem", acrescentou.
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Defesa das negociações coletivas
Para o presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, para além da discussão sobre a mudança na jornada de trabalho, deveria ocorrer o fortalecimento das negociações coletivas, com as conquistas que cada categoria ou empresa teria condições de possibilitar.
Ele criticou ainda o fato de o tema ter tido um amplo debate na Câmara dos Deputados, ao contrário do que, segundo ele, vem ocorrendo no Senado.
"Essa discussão, de alguma forma teve, na Câmara, audiências públicas, teve presença dos trabalhadores, dos empregadores e governos. Terá tem prefeituras e governos que serão afetados. Boa parte da forma de obra das prefeituras é terceirizada, e a terceirizada é contratada para fazer as 44 horas. A empresa contratada vai fazer pelo mesmo preço, manter o mesmo salário, trabalhando o mesmo? É óbvio que não, vai ter aumento do custo", disse o presidente da Fieb.
Aumento nos custos de produção do agro
Pela Faeb, Humberto Miranda ressaltou o aumento dos custos de produção e que isso pode gerar um efeito cascata, com os produtos chegando até o consumidor mais caros.
"Nós temos na pecuária de leite um impacto de 22% de aumento de custo. Nós temos na fruticultura, na uva, nós temos no café, nós temos na laranja um aumento em torno de 19% do custo de produção. Sabe o que significa isso? Esse custo será repassado e vai parar nas prateleiras do supermercado", alertou.
"A gente precisa discutir produtividade, para que as pessoas possam melhorar a sua renda e não estimular a informalidade. No meu setor, quando a gente fala de informalidade, a pessoa que trabalha durante quatro, cinco dias e que essa renda não dá para manter a sua família, ele vai trabalhar um dia ou dois na propriedade vizinha para ganhar uma diária na informalidade. E não é isso que a gente quer", finalizou.