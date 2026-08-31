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PEC NO SENADO

Fim da escala 6x1: empresários cobram diálogo com senadores da Bahia

PEC pode ser votada no Senado Federal nesta semana

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
Imagem ilustrativa da imagem Fim da escala 6x1: empresários cobram diálogo com senadores da Bahia
Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O setor produtivo da Bahia pediu nesta segunda-feira, 31, que os três senadores baianos, Jaques Wagner (PT), Otto Alencar (PSD) e Angelo Coronel (Republicanos), ouçam os empresários antes de votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.

O pedido ocorre diante da possibilidade de a proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, avançar no Senado Federal ainda nesta semana.

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A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA), a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb) são contrárias à proposta e defendem mais tempo para discutir os impactos da mudança.

“A nossa sugestão é que os três senadores da Bahia fizessem uma escuta com o setor empresarial do estado para entender os argumentos que colocamos. Se realmente querem legitimar o voto dos três senadores, que haja uma escuta coletiva com o setor empresarial”, defendeu Humberto Miranda, presidente da Faeb.

Setor vê diálogo prejudicado pelas eleições

Para o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, a discussão sobre o fim da escala 6x1 se tornou ainda mais sensível por ocorrer em um ano eleitoral.

Segundo ele, os senadores podem estar evitando conversar com o setor empresarial por receio de que um eventual diálogo seja mal interpretado pelos eleitores.

“Eles não se propõem a dialogar com a gente porque podem ter medo de ser mal interpretados [pelos eleitores]. A nossa dificuldade é que os senadores nos ouçam”, lamentou.

Setor questiona prazo para mudança

O presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, afirmou que o prazo previsto para a mudança da escala 6x1 para o modelo 5x2 é insuficiente. Para ele, a transição precisa considerar os impactos da medida sobre trabalhadores e empresas.

“O desejo de qualquer pessoa é ter renda para satisfazer suas necessidades. Portanto, nós esperamos que os senadores compreendam o seu papel de ouvir a sociedade. A maioria da sociedade está com a clareza do impacto da medida e da necessidade de tempo para fazer uma transição”, afirmou.

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O que prevê a PEC

A PEC estabelece a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado por semana. O limite diário permanece em oito horas.

A mudança seria feita de forma gradual:

  • Após 60 dias da promulgação: a jornada máxima passa para 42 horas semanais, com dois dias de descanso.
  • Após 12 meses: a jornada é reduzida definitivamente para 40 horas semanais.
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escala 6x1 pec 6x1 Senado Federal

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