Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Mobilização nacional pelo fim da escala 6x1 acontece em Salvador

Ato terá início a partir das 9h, na região do Morro do Cristo, Barra, na capital baiana

Alice Paulilo
Por
Ato pelo fim da escala 6×1 acontece em Salvador
Ato pelo fim da escala 6×1 acontece em Salvador - Foto: Reprodução CTB

A mobilização nacional pelo fim da escala 6×1 irá acontecer neste domingo, 30, em várias regiões do país. Em Salvador, o ato terá início a partir das 9h, no Morro do Cristo, na Barra e busca reunir trabalhadores de diferentes categorias, movimentos sociais, entidades sindicais e representantes da sociedade civil.

O Dia Nacional de Luta pelo Fim da Escala 6x1, como foi intitulado pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), traz para o centro do debate uma realidade presente na rotina de milhões de brasileiros: trabalhar por seis dias consecutivos para ter apenas um dia de descanso.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A luta pelo fim da escala 6x1 vem ganhando força nas ruas e no debate público nacional. Com a defesa por uma nova relação entre tempo de trabalho e tempo de vida, trabalhadores e organizações vêm fortalecendo a mobilização que apoia a proposta de redução da jornada sem diminuição dos salários.

Para a Força Sindical Bahia, é hora de mudar essa realidade e garantir ao trabalhador mais tempo para a família, descanso, lazer, estudo e outras atividades além do trabalho.

Mobilização cobra resposta do Congresso

Leia Também:

SALVADOR

Emissão da nova Carteira de Identidade começa em shopping de Salvador
Emissão da nova Carteira de Identidade começa em shopping de Salvador imagem

CARREATA EM SÃO CRISTÓVÃO

Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador
Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador imagem

LEVANTAMENTO

Salvador é a capital com maior queda populacional do Brasil
Salvador é a capital com maior queda populacional do Brasil imagem

A mobilização também será um momento de pressão sobre o Congresso Nacional. Com o debate sobre o fim da escala 6x1 avançando no Senado, os trabalhadores vão às ruas para cobrar dos parlamentares compromisso com quem trabalha e pressionar pela aprovação da proposta.

Além dos discursos e manifestações políticas e sindicais, o ato contará com uma programação cultural, reforçando a importância da cultura como instrumento de mobilização e expressão popular. Entre os artistas confirmados estão Olodum, Manno Góes, Márcia Short, Jackson Costa, Magary Lord, Ana Barroso, Edu Casanova e Jonga Lima.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fim da escala 6×1 mobilização nacional Salvador

Relacionadas

Mais lidas