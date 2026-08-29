Mobilização nacional pelo fim da escala 6x1 acontece em Salvador

A mobilização nacional pelo fim da escala 6×1 irá acontecer neste domingo, 30, em várias regiões do país. Em Salvador, o ato terá início a partir das 9h, no Morro do Cristo, na Barra e busca reunir trabalhadores de diferentes categorias, movimentos sociais, entidades sindicais e representantes da sociedade civil.

O Dia Nacional de Luta pelo Fim da Escala 6x1, como foi intitulado pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), traz para o centro do debate uma realidade presente na rotina de milhões de brasileiros: trabalhar por seis dias consecutivos para ter apenas um dia de descanso.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A luta pelo fim da escala 6x1 vem ganhando força nas ruas e no debate público nacional. Com a defesa por uma nova relação entre tempo de trabalho e tempo de vida, trabalhadores e organizações vêm fortalecendo a mobilização que apoia a proposta de redução da jornada sem diminuição dos salários.

Para a Força Sindical Bahia, é hora de mudar essa realidade e garantir ao trabalhador mais tempo para a família, descanso, lazer, estudo e outras atividades além do trabalho.

Mobilização cobra resposta do Congresso

A mobilização também será um momento de pressão sobre o Congresso Nacional. Com o debate sobre o fim da escala 6x1 avançando no Senado, os trabalhadores vão às ruas para cobrar dos parlamentares compromisso com quem trabalha e pressionar pela aprovação da proposta.

Além dos discursos e manifestações políticas e sindicais, o ato contará com uma programação cultural, reforçando a importância da cultura como instrumento de mobilização e expressão popular. Entre os artistas confirmados estão Olodum, Manno Góes, Márcia Short, Jackson Costa, Magary Lord, Ana Barroso, Edu Casanova e Jonga Lima.