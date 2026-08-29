Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Emissão da nova Carteira de Identidade começa em shopping de Salvador

Atendimento do SAC terá início da próxima quarta-feira

Alice Paulilo
Por
Unidade provisória do SAC será inaugurada do Salvador Norte Shopping
Unidade provisória do SAC será inaugurada do Salvador Norte Shopping - Foto: Talita Queiroz / SAC

Uma unidade provisória do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) será inaugurada no Salvador Norte Shopping, localizado no bairro de São Cristóvão. O serviço oferecido será somente o da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A inauguração está marcada para a próxima terça-feira, 1, e o atendimento ao público será a partir da quarta-feira, 2. A unidade irá funcionar no piso G1 do centro de compras, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O atendimento deve ser agendado previamente através do aplicativo ou do site BA.GOV.

Documentos necessários para emissão

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.

Para fazer o documento é necessário apresentar certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite incluir também condições de saúde, como:

  • Transtorno do Espectro Autista (TEA);
  • Deficiências auditiva, visual, física e intelectual;
  • Tipo sanguíneo;
  • Fator RH;
  • Opção por ser doador de órgão.

Uma versão digital também estará disponível no GOV.BR, três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

Leia Também:

CARREATA EM SÃO CRISTÓVÃO

Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador
Lídice critica ato da oposição com mulheres seminuas em Salvador imagem

LEVANTAMENTO

Salvador é a capital com maior queda populacional do Brasil
Salvador é a capital com maior queda populacional do Brasil imagem

LULA EM SALVADOR

Lula usa caminhada na Liberdade para reforçar projeto eleitoral na Bahia
Lula usa caminhada na Liberdade para reforçar projeto eleitoral na Bahia imagem

A validade da CIN está de acordo com a faixa etária do cidadão:

  • De 0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos;
  • De 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;
  • Acima de 60 anos: validade indeterminada.

Serviço

  • O quê: Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
  • Onde: SAC Salvador Norte Shopping, piso G1
  • Quando: A partir de quarta-feira, dia 2 de setembro
  • Horário: Segunda à sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados, das 9h às 13h
  • Custo: Gratuito
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

CIN sac Salvador Norte Shopping

Relacionadas

Mais lidas