SALVADOR
Emissão da nova Carteira de Identidade começa em shopping de Salvador
Atendimento do SAC terá início da próxima quarta-feira
Uma unidade provisória do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) será inaugurada no Salvador Norte Shopping, localizado no bairro de São Cristóvão. O serviço oferecido será somente o da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A inauguração está marcada para a próxima terça-feira, 1, e o atendimento ao público será a partir da quarta-feira, 2. A unidade irá funcionar no piso G1 do centro de compras, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.
O atendimento deve ser agendado previamente através do aplicativo ou do site BA.GOV.
Documentos necessários para emissão
A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.
Para fazer o documento é necessário apresentar certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.
A CIN permite incluir também condições de saúde, como:
- Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Deficiências auditiva, visual, física e intelectual;
- Tipo sanguíneo;
- Fator RH;
- Opção por ser doador de órgão.
Uma versão digital também estará disponível no GOV.BR, três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.
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A validade da CIN está de acordo com a faixa etária do cidadão:
- De 0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos;
- De 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;
- Acima de 60 anos: validade indeterminada.
Serviço
- O quê: Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- Onde: SAC Salvador Norte Shopping, piso G1
- Quando: A partir de quarta-feira, dia 2 de setembro
- Horário: Segunda à sexta-feira, das 9h às 18h aos sábados, das 9h às 13h
- Custo: Gratuito