Emissão da nova Carteira de Identidade começa em shopping de Salvador

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Uma unidade provisória do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) será inaugurada no Salvador Norte Shopping, localizado no bairro de São Cristóvão. O serviço oferecido será somente o da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A inauguração está marcada para a próxima terça-feira, 1, e o atendimento ao público será a partir da quarta-feira, 2. A unidade irá funcionar no piso G1 do centro de compras, de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.

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O atendimento deve ser agendado previamente através do aplicativo ou do site BA.GOV.

Documentos necessários para emissão

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação.

Para fazer o documento é necessário apresentar certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite incluir também condições de saúde, como:

Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Deficiências auditiva, visual, física e intelectual;

Tipo sanguíneo;

Fator RH;

Opção por ser doador de órgão.

Uma versão digital também estará disponível no GOV.BR, três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.

A validade da CIN está de acordo com a faixa etária do cidadão:

De 0 a 12 anos incompletos: validade de 5 anos;

De 12 a 60 anos incompletos: validade de 10 anos;

Acima de 60 anos: validade indeterminada.

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